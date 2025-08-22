Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Caso Ordoqui

Otro revés a la intentona de recusar a una jueza

La instancia de Cámara se expidió ahora sobre un planteo para apartar a Carolina Crispiani del expediente. Lo rechazó

Carolina Crispiani

22 de Agosto de 2025 | 02:07
Edición impresa

La instancia de Cámara, por mayoría, ratificó a la jueza Carolina Crispiani al frente de la causa que tiene detenido al ex juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui, sospechado de tráfico de influencias y el cobro de favores procesales.

Fue al declarar inadmisible el recurso planteado por la defensa del exmagistrado y de los demás imputados que tiene el proceso.

Como se sabe, este expediente es un desprendimiento del que llevó a juicio y terminó condenando al ex juez de garantías César Melazo, a un excomisario, a varios barrabravas, delincuentes y hombres de la noche platense, acusados de integrar una asociación ilícita organizada para cometer delitos.

La defensa, en favor de Ordoqui y de Ricardo Lorenzo Ducid y Julián Ducid, se había alzado contra la resolución de los jueces Patricio Marcelo Gandulfo y Marcelo Martín Giorgis, que ratificaron a Crispiani como compañera para integrar el tribunal que deberá evaluar las conductas de los imputados.

Se trata de un largo pleito que aún tiene preso a Ordoqui, pero que, por todos estas peticiones, demoran la realización del debate oral.

Algunos entendidos lo toman como una estrategia, ya que sigue abierta la vía de impugnación y esto podría demorar, tal vez años, en terminarse.

Así, siempre en base a esas conjeturas, los defensores podrían argumentar una excarcelación por exceso de plazo razonable en realizarse las audiencia de debate.

Cabe recordar que en el marco del intento de recusación, la jueza Crispiani mantuvo una fuerte disputa dialéctica con quienes pretenden sacarla del pleito.

 

