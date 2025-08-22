Actividades

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Muestra de arte, Día del lector, espectáculo de cuentos, artes marciales, reconocimiento, feria y concurso literario
Pide la reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio
Hoy, desde las 17, se llevará a cabo un recorrido por la obra de Lucrecia Chaves, artista platense que pasó gran parte de su vida en Venezuela. En la exposición, que será en la Biblioteca Popular La Chicharra (calle 18 esquina 71, barrio Meridiano V), se mostrarán sus dibujos, muñecas y tapices, entre otras piezas.
Hoy, viernes 22 de agosto a las 17, en City Bell se invita a toda la comunidad a celebrar el Día del Lector.
La jornada incluirá “una suelta de poemas” y una intervención abierta a la comunidad.
La actividad se realizará en la librería ubicada en calle 13C Nº 246 entre Cantilo y 473 bis.
La Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) invita a participar del espectáculo “Cuentos al compás del tiempo”. La actividad para niños entre 4 y 10 años, se realizará mañana, sábado 23 de agosto a las 17.
Función a la gorra.
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15.
Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.
El sábado, desde las 14 y en el marco del Día del Lector, la Sociedad Argentina de Escritores reconocerá como socia honoraria a María Victoria Brown, escritora platense que con tan sólo 11 años, publicó su primer libro.
El evento será en el salón de actos del Archivo y Museo del Servicio Penitenciario bonaerense (calle 35 entre 5 y 6) y contará también con la participación del periodista local Claudio Gómez.
En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), el próximo domingo 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en la página de Facebook, Instagram, o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.
