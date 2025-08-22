Un senador camporista apuntó contra Kicillof

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
La disputa interna entre Axel Kicillof y La Cámpora volvió a quedar expuesta durante un acto que se desarrolló en Avellaneda. En esa actividad, el senador bonaerense Emmanuel González Santalla, un hombre de confianza de Máximo Kirchner, criticó al Gobernador al cuestionar la orientación de la política portuaria en Dock Sud y la “falta de respuestas” a los vecinos del distrito.
Santalla suele moverse con un estilo político combativo, similar al de referentes como Mayra Mendoza o Julián Álvarez, intendentes de Quilmes y Lanús, respectivamente, con quienes comparte la militancia camporista.
Sus cruces con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, son habituales. González Santalla busca desbancar al jefe comunal en 2027 y acceder al municipio.
En esta ocasión, el blanco de sus críticas fue el propio gobernador Kicillof, a quien acusó de “priorizar los intereses empresariales” por encima de las “necesidades” sociales de los barrios populares.
“Uno ve a compañeras que están en los comedores de Villa Inflamable hace muchos años esperando una oportunidad, sin agua potable, sin urbanización, y que muchas veces son miradas con la nuca por parte de quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas”, sostuvo el legislador durante un acto partidario.
Santalla cuestionó la presencia de Kicillof junto al intendente Ferraresi en la inauguración de una obra de ampliación del muelle en el puerto de Dock Sud, impulsada por la empresa Exolgam con una “inversión de 250 millones de dólares”.
Según el senador, ese proyecto “garantiza rentabilidad multimillonaria en dólares para unos pocos empresarios”, pero deja en segundo plano la situación crítica de los vecinos de la zona.
“Me parece bien que se amplíe el puerto, pero también estaría bien que el Gobernador, el Intendente y los gerentes de Exolgam crucen la calle y hablen con los vecinos y vecinas de Inflamable, que todavía esperan respuestas. La actividad portuaria no puede estar de espaldas a la ciudad”, remarcó.
