Deportes |Continúa en carrera en la copa libertadores

River Con suspenso, se metió en los cuartos de final

Le ganó 3-1 por penales a Libertad, tras igualar 1-1 en los ´90, y accedió la otra fase, donde lo espera Palmeiras, de Brasil

22 de Agosto de 2025 | 02:33
Edición impresa

River, con mucho sufrimiento, se clasificó anoche para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores, al eliminar a Libertad, de Paraguay por penales (3-1), luego de empatar 1-1. Así, el Millonario, que fue más efectivo a la hora de ejecutar desde los 12 pasos y con un enorme Franco Armani (atajó el último), se mantiene en carrera y ahora lo espera Palmeiras.

River se mostró siempre predispuesto a manejar el partido, a partir de la movilidad de Juanfer Quintero; el aporte de Galoppo, y la permanente rotación en ataque de Facundo Colidio y Driussi.

Libertad, en cambio, exhibió un esquema táctivo ordenado. Si bien le costó acomodarse en el terrenbo de juego, su planteo fue controlar a los hombres más desequilibrantes del local y salir rápido vía Hugo Fernández y Lorenzo Melgarejo.

El primero que avisó fue el equipo paraguayo, a los 13, cuando Hugo Fernández, después de burlar la marca, remató y Lucas Martínez Quarta, sobre la línea evitó la caída de su arco.

Luego, a los 19, River estuvo cerca de abrir el marcador, con un tiro libre de Juanfer Quintero que se fue apenas por encima del travesaño. Y después de varios intentos fallidos, River logró quebrar la resistencia de Libertad a los 29. Centro preciso de Acuña; Colidio que la controla dentro del área, remató, la pelota que dio en el travesaño, y en el rebote, Driussi, zambulléndose de cabeza, inaugura el marcador en el Monumental.

Sin embargo, y cuando todos esperaban que River aumentara el resultado, Libertad se lo empató, a los 42, con un tremendo cabezazo del Sicario Rojas (ex River), a la salida de un córner.

Fernández ejecutó un perfecto tiro de esquina desde la derecha; la pelota llega a la cabeza de Rojas, quien burló las marcas de Colidio y Paulo Díaz para romperle literalmente el arco a Armani.

En la parte complementaria Libertad salió decidido. Le cerró todos los caminos a River y propuso un juego d eida y vuelta.

En los primeros minutos, el equipo paraguayo mostró su mejor versión. Porque le perdió el respeto al River de Gallardo y porque supo como lastimarlo.

A los 7, el equipo Millonario sufrió la expulsión de Galoppo, por dobole amonestación. Y es condicionó, de alguna forma, el trabajo colectivo de un River irresoluto, que de a poco lo fue consumiendo los nervios y la impotencia.

Libertad, con el hombre de más dentro de la cancha, no se animó a ganar el partido. Porque tuvo algunas chances propicias, como aquel remate cruzado de Hugo Fernández, que Armani desvió al córner con un enorme manotazo.

Gallardo, tuvo que mover el banco para darme frescura al equipo, pero equivocó las variantes. El ingreso de Subiabre y Borja, por ejemplo, no le aportaron nada al equipo.

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

