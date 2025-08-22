Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen

Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
22 de Agosto de 2025 | 02:06
Una banda de delincuentes encapuchados y armados protagonizó un violento episodio de inseguridad, durante la madrugada del miércoles, en una vivienda ubicada en un country del partido de Brandsen.

De acuerdo a lo que trascendió de fuentes policiales, el ataque se produjo en una casa que está dentro del country “La Faustina”, ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 76,200.

Los voceros informaron, además, que el atraco se consumó “minutos después de las 2 de la mañana” y que fue reportado un rato más tarde vía radial por la Policía Comunal de Brandsen al personal de vigilancia del barrio “Golondrinas Brandsen”.

Asimismo, señalaron que un patrullero se dirigió a la escena del brutal asalto, donde la víctima los interiorizó sobre el pésimo momento que le tocó padecer y las pertenencias sustraídas por la banda.

“LO ATARON CON PRECINTOS

Sobre cómo se desarrolló el robo en la vivienda del damnificado, uno de los investigadores brindó los pormenores del caso.

“Fue en el lote 28 del predio, donde cinco ladrones que portaban al menos un arma de fuego, sorprendieron al comerciante cuando se encontraba durmiendo en su habitación”, contó inicialmente.

Enseguida, hizo saber que “rápidamente le apuntaron con un arma de fuego”.

Reveló que no fue él único recurso al que apelaron para amedrentarlo. También “lo maniataron con precintos en la cama”.

Consultado acerca del botín con el que escapó este grupo delictivo, informó que “le sustrajeron 200.000 pesos, un teléfono iPhone 15, un bolso deportivo, varias prendas y una campera negra”.

No hubo precisiones sobre el tiempo en que los forajidos permanecieron en ese domicilio. Tampoco si contaron con apoyo externo de algún cómplice.

Por el momento, los responsables del audaz golpe continúan prófugos.

Cabe señalar que luego se presentaron en esa vivienda peritos de la Policía Científica, en busca de huellas dactilares de la banda.

 

