Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Inquietud en el peronismo por el resultado en la Primera Sección
El dólar oficial tuvo una suba de 10 pesos y el blue cotizó a la baja
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una banda de delincuentes encapuchados y armados protagonizó un violento episodio de inseguridad, durante la madrugada del miércoles, en una vivienda ubicada en un country del partido de Brandsen.
De acuerdo a lo que trascendió de fuentes policiales, el ataque se produjo en una casa que está dentro del country “La Faustina”, ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 76,200.
Los voceros informaron, además, que el atraco se consumó “minutos después de las 2 de la mañana” y que fue reportado un rato más tarde vía radial por la Policía Comunal de Brandsen al personal de vigilancia del barrio “Golondrinas Brandsen”.
Asimismo, señalaron que un patrullero se dirigió a la escena del brutal asalto, donde la víctima los interiorizó sobre el pésimo momento que le tocó padecer y las pertenencias sustraídas por la banda.
Sobre cómo se desarrolló el robo en la vivienda del damnificado, uno de los investigadores brindó los pormenores del caso.
“Fue en el lote 28 del predio, donde cinco ladrones que portaban al menos un arma de fuego, sorprendieron al comerciante cuando se encontraba durmiendo en su habitación”, contó inicialmente.
LE PUEDE INTERESAR
Chocobar deberá pasar por un nuevo debate
LE PUEDE INTERESAR
El crimen de un docente avanza hacia el juicio oral
Enseguida, hizo saber que “rápidamente le apuntaron con un arma de fuego”.
Reveló que no fue él único recurso al que apelaron para amedrentarlo. También “lo maniataron con precintos en la cama”.
Consultado acerca del botín con el que escapó este grupo delictivo, informó que “le sustrajeron 200.000 pesos, un teléfono iPhone 15, un bolso deportivo, varias prendas y una campera negra”.
No hubo precisiones sobre el tiempo en que los forajidos permanecieron en ese domicilio. Tampoco si contaron con apoyo externo de algún cómplice.
Por el momento, los responsables del audaz golpe continúan prófugos.
Cabe señalar que luego se presentaron en esa vivienda peritos de la Policía Científica, en busca de huellas dactilares de la banda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí