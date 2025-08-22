Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé

La mediática volvió al país y confirmó el supuesto embarazo de la China e Icardi. Además, se comparó con Julieta Prandi y habló de violencia

Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
22 de Agosto de 2025 | 02:39
Edición impresa

Wanda Nara volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una revelación que dejó a todos impactados. Abordada en el aeropuerto, la mediática reveló que había hablado con Mauro Icardi y aseguró que la China Suárez está embarazada.

“Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos”, dijo, sin pelos en la lengua. La sorpresa fue tal que los medio presentes pidieron más precisión a sus dichos, fue entonces que la empresaria aseguró que había sido el propio Icardi quien le confirmó la novedad. “Me lo contó él. Me llamó para un montón de cosas, pero no voy a hablar cosas que a mí no me pertenecen”, dijo.

“Es algo que me llamaron para comunicar”, agregó luego aunque se negó a entrar en detalles. “Yo no voy a hablar de estas cosas, que ya me agotan. Estoy en otro presente. No voy a hablar de ellos. Yo te puedo hablar de alguien que me llama a mí para hablar. Hablamos de un montón de cosas, que les pueda interesar a ustedes me dijo que está intentando ser feliz. Y dejémoslo que busque esa felicidad”, sumó a pura ironía sobre el presente de su ex y padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Entre las reacciones a las repreguntas de la prensa, Wanda se desligó del presente de Icardi y lo que podría implicar un hijo con la China, que se convertiría en hermano de sus hijas: “No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi y es Maxi el que se ocupa de esos encuentros y esas situaciones. Yo no tengo nada que ver”, aseguró.

Wanda se comparó con Julieta Prandi

Entre otras cuestiones filosas, la empresaria arrojó munición pesada contra su ex al comparar su situación con la de Julieta Prandi. Polémica, Nara aseguró: “Yo creo en la justicia de este país, como fue el caso de Julieta Prandi. Creo que todo va a llegar. Ya va a llegar”. Ante el cuestionamiento de la prensa de que comparar su situación a la de la modelo era un poco extremo, la empresaria replicó: “Esperen que lo que esté en la Justicia salga a la luz. Hay muchos paralelismos. Cuando escucho estas historias de mujeres me queda todo muy marcado, porque el día que esto se termine me voy a sentar con nombre y apellido a esperar las disculpas de quienes dudaron”.

“Lo de Julieta me dio esperanza, me dio fe, tranquilidad y paz. Lo que vivió es tremendo. Yo quiero que Mauro tenga una pena que decida el juez. No sé qué pena corresponde, podría enfrentar varios años. Mi caso es muy parecido al de Julieta. En mi caso todo llegó a los golpes”, cerró.

Tras hacer esta comparación, Wanda aseguró sentir “pena” por la China Suárez: “Con el diario del lunes, te puedo decir un montón de cosas que ella va a vivir. Lo que pasa es que yo no hablo”, disparó. “Me da lástima lo que va a vivir, lo que muestra no es real. Soy empática, lo compadezco. En ese momento nadie me anticipó nada”, sumó.

 

 

