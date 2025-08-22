Gimnasia adelantó su excursión a San Juan

Fondos para universidades: otro duro cachetazo al Gobierno pero vuelve el "capitán veto"
Fondos para universidades: otro duro cachetazo al Gobierno pero vuelve el "capitán veto"
Por el paro de controladores aéreos que entrará en vigencia después del mediodía, la delegación viajará por la mañana
El itinerario que viene llevando a cabo el plantel de Gimnasia sufrió una alteración en las últimas horas. A raíz de una medida de fuerza decretada por los controladores de vuelo, que entrará en vigencia después del mediodía, tuvo que adelantar el viaje, por lo que el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico abordarán el vuelo hacia la provincia de San Juan en horas de la mañana (antes de que comience el paro) y no a la tarde como se había programado en un primer momento.
En lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico, el entrenador Alejandro Orfila aún no tiene definido el equipo para enfrentar el sábado a San Martín, aunque es casi un hecho de que Pedro Silva Torrejón, que dejó atrás una lesión, ingresará en reemplazo de Juan Manuel Villalba.
La duda pasa por saber quién irá en lugar de Norberto Briasco, que por una lesión, quedó descartado. Las opciones que se manejan son dos. Merlini o Panaro, para que juegue un poco más adelantado. El dato saliente de la jornada fue que el entrenador albiazul pudo recuperar a dos soldados: Jan Hurtado y Matías Melluso. Los dos volvieron a entrenar a la par de sus compañeros. Se especuló con la chance de que ambos formen parte de la delegación que viajará a San Juan, pero finalmente, se quedarán en la Ciudad para continuar con la puesta apunto.
La delegación que viajará a San Juan se conforma con estos jugadores: Insfrán, Ingolotti, Pintado, Corbalán, Giampaoli, Silva Torrejón, Conti, Suso, Villalba, Mamut, Garayalde, Di Biasi, Max, Seoane, Zalazar, Sosa, Castro, Torres, Pérez, Merlo, Panaro, Lomónaco y Merlini. Quedaron afuera Martínez, Yangali y Piedrahíta. Y se metieron en la lista Di Biasi, Sosa y Mamut.
En otro orden de cosas, se conoció la noticia de que los empleados del club y el plantel profesional están padeciendo retraso en sus haberes. Por lo que se supo, los empleados cobraron una parte del mes de julio y resta cancelar el resto. La misma situación para los jugadores.
