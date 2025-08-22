Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General |Agro

Las intensas lluvias complican a la zona núcleo

Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
22 de Agosto de 2025 | 02:09
Edición impresa

Las lluvias registradas en la región núcleo en las últimas horas produjeron acumulados que alcanzaron niveles que superan ampliamente los promedios históricos, según indicó un reporte elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Estas lluvias récord se suman a otras que se habían registrado en julio y los acumulados podrían plantear riesgos sanitarios y logísticos, destacan los especialistas.

Impacto

Expertos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) indicaron que el principal impacto que tendría en lo inmediato el exceso de agua en la región afectada será sanitario.

Esto sucede porque el exceso de humedad genera condiciones propicias para la proliferación de enfermedades en cultivos de trigo, lo que obliga a los productores a intensificar las aplicaciones para evitar pérdidas en la productividad en las próximas semanas.

Un riesgo adicional sufre el noreste bonaerense. Allí los acumulados anuales ya se ubican entre los 1.000 y 1.100 milímetros y se produce un fuerte contraste ya que en enero la zona había sido epicentro de la sequía más grave del país y hoy enfrenta un exceso hídrico que pone en riesgo a los lotes bajos y amenaza los caminos rurales.

En tanto, en localidades del noroeste de Buenos Aires se duplicaron e incluso quintuplicaron los valores normales correspondientes a agosto: Baradero acumuló 156 milímetros, Chacabuco llegó a 146 y Pergamino a 126, con registros de más de 80 milímetros en un sólo día.

LE PUEDE INTERESAR

Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

En Rosario, en tano, alcanzó los 102 milímetros, de los cuales 76 se concentraron en las lluvias del último día, mientras el exceso de agua también afecta a buena parte de Santa Fe, Entre Ríos, el este de Córdoba y sectores de Chaco.

El agua abundante asegura reservas óptimas para trigos y granos gruesos, de modo que los rendimientos de la campaña 2025 podrían estar entre los más altos de la historia según las estimaciones de algunos analistas.

Con todo, las perspectivas climáticas aportan incertidumbre al escenario.

Los pronósticos dicen que un frente frío podría aportar nuevas precipitaciones en zonas del centro y sur de Buenos Aires.

Frente a este panorama, los especialistas ponen el acento en la necesidad de al menos una semana de descanso en el régimen de lluvias para que los suelos puedan drenar. Eso permitiría que los cultivos no se vean afectados negativamente por el exceso de agua.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

VIDEO. El día después de la barbarie

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

Flamengo: al Maracaná por tercera vez

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Últimas noticias de Información General

Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado

Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país

Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria
La Ciudad
Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. El día después de la barbarie
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Flamengo: al Maracaná por tercera vez
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla