Las intensas lluvias complican a la zona núcleo

Las lluvias registradas en la región núcleo en las últimas horas produjeron acumulados que alcanzaron niveles que superan ampliamente los promedios históricos, según indicó un reporte elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Estas lluvias récord se suman a otras que se habían registrado en julio y los acumulados podrían plantear riesgos sanitarios y logísticos, destacan los especialistas.

Impacto

Expertos de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) indicaron que el principal impacto que tendría en lo inmediato el exceso de agua en la región afectada será sanitario.

Esto sucede porque el exceso de humedad genera condiciones propicias para la proliferación de enfermedades en cultivos de trigo, lo que obliga a los productores a intensificar las aplicaciones para evitar pérdidas en la productividad en las próximas semanas.

Un riesgo adicional sufre el noreste bonaerense. Allí los acumulados anuales ya se ubican entre los 1.000 y 1.100 milímetros y se produce un fuerte contraste ya que en enero la zona había sido epicentro de la sequía más grave del país y hoy enfrenta un exceso hídrico que pone en riesgo a los lotes bajos y amenaza los caminos rurales.

En tanto, en localidades del noroeste de Buenos Aires se duplicaron e incluso quintuplicaron los valores normales correspondientes a agosto: Baradero acumuló 156 milímetros, Chacabuco llegó a 146 y Pergamino a 126, con registros de más de 80 milímetros en un sólo día.

En Rosario, en tano, alcanzó los 102 milímetros, de los cuales 76 se concentraron en las lluvias del último día, mientras el exceso de agua también afecta a buena parte de Santa Fe, Entre Ríos, el este de Córdoba y sectores de Chaco.

El agua abundante asegura reservas óptimas para trigos y granos gruesos, de modo que los rendimientos de la campaña 2025 podrían estar entre los más altos de la historia según las estimaciones de algunos analistas.

Con todo, las perspectivas climáticas aportan incertidumbre al escenario.

Los pronósticos dicen que un frente frío podría aportar nuevas precipitaciones en zonas del centro y sur de Buenos Aires.

Frente a este panorama, los especialistas ponen el acento en la necesidad de al menos una semana de descanso en el régimen de lluvias para que los suelos puedan drenar. Eso permitiría que los cultivos no se vean afectados negativamente por el exceso de agua.