Espectáculos |Cecilia Milone

“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”

Con un sentido video compartido en sus redes, la cantante y actriz recordó al gran amor de su vida a dos años de su fallecimiento

“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”

Cecilia Milone

22 de Agosto de 2025 | 02:40
Edición impresa

A dos años del fallecimiento de Chico Novarro, uno de los grandes íconos de la música argentina, Cecilia Milone volvió a romper el silencio sobre la historia de amor que, aunque vivida en secreto, fue la más importante de su vida, según admitió.

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante abrió su corazón y recordó con nostalgia al hombre que la marcó para siempre. “Hoy te voy a hablar de mí. Te voy a leer algo que escribí. Hoy (18 de agosto) hace dos años que se murió Chico Novarro. Hoy hace dos años que volví a creer en mí y en lo que siempre había creído. Que el amor si ocurre, ocurre una sola vez en la vida...”, narró Milone, iniciando un homenaje cargado de sensibilidad.

Aunque el vínculo entre ambos nunca fue oficializado públicamente, quienes los conocían sabían que compartían mucho más que un escenario. Chico Novarro, siempre acompañado por su pareja formal, nunca blanqueó la relación con Milone. Ella, en cambio, eligió guardar silencio durante años. Pero tras la muerte del artista, comenzó a rendirle tributo desde el teatro, el arte y ahora, desde la palabra.

“Podemos establecer vínculos de cariño con muchas almas, pero pertenecemos a un solo lazo invisible. Hay un solo hilo rojo”, aseguró Milone.

La actriz no esquivó el dolor de la pérdida. Al contrario, lo abrazó con la misma intensidad con la que vivió su amor. “Hoy hace dos años que cada noche, antes de dormirme, y cada día al despertarme, pienso que mi alma favorita está del otro lado y que un día por fin voy a estar también del otro lado, del lado de él. Me consuela pensar en eso. Me alivia saber que él fue la belleza, que él me enseñó el amor y que se fue tan azul como un príncipe”.

Con esta sentida declaración, Cecilia Milone volvió a rendir homenaje a quien fue, sin dudas, el gran amor de su vida. Un amor vivido en la intimidad, fuera del foco público, pero que hoy sale a la luz con toda la fuerza de la verdad. “Su muerte me despertó como un beso que hizo el milagro de devolverme a mí misma”, concluyó.

