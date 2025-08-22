Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales |La Justicia tendrá 10 días para resolver la situación procesal de los principales sospechosos de esta tragedia sanitaria

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años

A primera hora de hoy en los Tribunales Federales de La Plata, Ernesto Kreplak indagará al propietario del laboratorio HLB Pharma, donde se produjo el fentanilo adulterado. Podría ser imputado con graves cargos

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años

ARIEL GARCÍA FURFARO, DUEÑO DE HLB PHARMA, DECLARA ANTE EL JUEZ / X

22 de Agosto de 2025 | 02:10
Edición impresa

Día clave en el caso fentanilo. Este viernes -y a primera hora-, el empresario Ariel García Furfaro (49), dueño del laboratorio HLB Pharma, será indagado en los tribunales federales de La Plata en el marco de la causa que investiga la distribución de fármaco contaminado, vinculada a la muerte de al menos 96 personas en todo el país.

La indagatoria será tomada por el juez federal Ernesto Kreplak en los tribunales de 8 y 50, quien además leerá formalmente la imputación que pesa sobre García Furfaro. Según fuentes judiciales, el magistrado podría disponer su procesamiento por homicidio culposo o doloso, dado que la droga fabricada y distribuida por HLB Pharma resultó letal para casi un centenar de pacientes. Esto se debe a que la fiscal federal Laura Roteta le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez). El delito está previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y castiga a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso “resultare la muerte de alguna persona”.

García Furfaro está detenido en el penal de Ezeiza desde la noche del último miércoles. ‘’Me voy a entregar porque quiero que se investigue’’, afirmó antes de ponerse a disposición de la Justicia. La orden se dictó luego de que el juzgado recibiera los resultados de las pericias clave: por un lado, el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Suprema Corte determinó que el fentanilo del lote 31202 tuvo un “nexo concausal” en la muerte de los pacientes que lo recibieron; por otro, el Instituto Malbrán comprobó fallas graves en la línea de producción del laboratorio Ramallo, señalando que la tragedia podría haberse evitado.

Junto al empresario también fueron detenidos sus hermanos, Diego y Damián García Furfaro, involucrados en la gestión de los laboratorios, además de su mamá, Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de HLB. También Javier Tchukran, director general de HLB y Ramallo; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

Fuentes calificadas indicaron a este diario que ayer en 8 y 50 fueron indagados Damián y Diego, hermanos de García Furfaro. Ambos prestaron declaración junto a los otros detenidos que comenzaron a llegar a la alcaidía de los tribunales, en lo que constituye uno de los procedimientos más complejos de los últimos años en La Plata. Lo cierto es que la indagatoria de esta jornada a Ariel García Furfaro será un momento clave para la causa, que sigue sumando elementos sobre una tragedia que conmocionó al sistema de salud y puso en evidencia la falta de controles en la producción de fármacos peligrosos.

Tras la indagatoria, Kreplak tendrá 10 días para resolver la situación procesal de los 10 principales sospechosos. También está prevista otra tanda de indagatorias para siete personas más, quienes no están detenidas. Esas audiencias fueron convocadas para el 25, 26, 27 y 28 de agosto. Y para el 1ro, 2 y 3 de septiembre.

LE PUEDE INTERESAR

Investigan una brutal agresión en un evento en UNO

LE PUEDE INTERESAR

Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo

Según se supo, en este grupo de futuros indagados están: María Victoria García (directora de Garantía de Calidad y mano derecha de los dueños), Eduardo Darchuk (jefe en Ampollas del laboratorio); Wilson Pons (ocupó un cargo de director técnico en las empresas), Dayana Astudillo Arzolidis (operaria de Ampollas); Edgardo Scwlafani (encargado de Soluciones de Grandes Volúmenes y todo lo relacionado con la dosificación de agua en los productos), Rocío del Cielo Garay (jefa de turnos de Ampollas) y Adriana Iúdica (directora de Microbiología).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Ministerio de Salud fue apartado como querellante

Desplazan a una funcionaria de la ANMAT por fallas en controles
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

VIDEO. El día después de la barbarie

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
Últimas noticias de Policiales

Investigan una brutal agresión en un evento en UNO

Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo

Otro revés a la intentona de recusar a una jueza

Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
La Ciudad
Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. El día después de la barbarie
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Flamengo: al Maracaná por tercera vez
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados
Información General
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla