Policiales |Locura en San Carlos

Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo

Una mujer de 36 años permanece internada en terapia intensiva tras recibir un balazo en medio de una discusión

Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo

El brutal episodio tuvo lugar en la calle 148 entre 50 y 52 / web

22 de Agosto de 2025 | 02:08
Edición impresa

La sociedad argentina atraviesa una situación crítica en materia de violencia de género. Pese a los esfuerzos sostenidos en campañas de concientización, reformas legales y medidas de prevención, los casos no dejan de multiplicarse.

La crudeza de los episodios marca un escenario alarmante: las agresiones se vuelven cada vez más violentas y el ensañamiento con las víctimas crece.

Lo que ocurrió en las últimas horas en La Plata es un ejemplo doloroso de esta realidad que parece no encontrar freno.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 148 entre 50 y 52, en la localidad de San Carlos.

Allí, una mujer de 36 años mantuvo una fuerte discusión con su pareja, que terminó de la peor manera: el agresor tomó un arma casera tipo “tumbera” y le disparó directamente en el rostro.

Testigos aseguraron que la escena fue brutal, y que tras el ataque el hombre huyó, dejando a la víctima herida de gravedad.

Dentro de la casa, el momento previo al disparo estuvo marcado por los gritos y la tensión. Según relató una amiga que estaba presente, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea en la que las amenazas eran cada vez más violentas.

La mujer intentó resistirse, pero en cuestión de segundos el acusado sacó el arma y, sin mediar más palabras, disparó a corta distancia. El silencio posterior al estallido del disparo fue interrumpido por un grito desgarrador de dolor. Después, el silencio.

La herida en el rostro provocó un cuadro desesperante. La mujer cayó al suelo, sangrando profusamente, mientras su amiga buscaba desesperada ayuda.

En ese instante, el agresor escapó corriendo, sin mirar atrás, dejando un ambiente devastado. La escena era de caos: sangre en el piso, la víctima inmóvil e inconsciente y el pánico que invadía la vivienda.

Fue un llamado al 911 lo que permitió la llegada rápida de la Policía y de los servicios de emergencia. Al ingresar al domicilio, los efectivos se encontraron con un panorama desolador.

La víctima, con el rostro cubierto de sangre, apenas alcanzaba a moverse mientras los médicos intentaban estabilizarla. Cada minuto contaba, y la urgencia se reflejaba en la velocidad con la que los profesionales prepararon el traslado hacia el hospital.

En el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, el ingreso de la mujer movilizó de inmediato al equipo quirúrgico. Los médicos intervinieron para contener las lesiones y aseguraron que, pese a la gravedad del cuadro, su vida no corría riesgo inminente.

Ahora permanece en terapia intensiva, bajo sedación y asistencia permanente. Al cierre de esta edición, sus allegados aguardaban, con angustia, alguna novedad que pudiera traer un poco de calma.

En paralelo, la Policía llevó adelante un allanamiento en la vivienda del acusado. Allí encontraron el arma casera tipo “tumbera” y un cartucho calibre 12/70, pruebas clave que ya forman parte de la investigación.

Sin embargo, el agresor continúa prófugo, lo que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad. El operativo se extendió por varias horas, con patrulleros recorriendo la zona de San Carlos en busca de rastros que permitan dar con el sospechoso.

El barrio, mientras tanto, no sale de la conmoción. Vecinos contaron que habían escuchado gritos esa mañana, pero nunca imaginaron que se trataba de una situación que iban a terminar siendo “tan grave”.

Otros relataron que la relación de la pareja venía marcada por “discusiones frecuentes”, aunque nunca pensaron que podría derivar en un ataque de tal magnitud.

La causa quedó caratulada como tentativa de homicidio. El peso de la investigación ahora está puesto en encontrar al acusado, que permanece en fuga y con pedido de captura activo.

Lo ocurrido vuelve a dejar en evidencia que la violencia de género es un flagelo que no distingue edad, credo o clase social.

Apenas unos días atrás, se conoció la dura condena contra el ex marido de la actriz Julieta Prandi, quien fue sentenciado a casi veinte años de prisión tras años de hostigamiento y maltrato.

Son historias que, aunque diferentes, confluyen en una misma verdad: miles de mujeres en el país siguen enfrentando un calvario cotidiano, que no debería repetirse nunca más.

 

