Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse

Helen Mirren no tiene ninguna intención de descansar: la mítica actriz de 80 años protagonizó en la última temporada las series de televisión “1923” y “MobLand”, también las películas “Switzerland” y “Goodbye June”, y ahora está promocionando su proyecto más reciente, “El club del crimen de los jueves”, que se estrena la semana que viene en Netflix.

Y en el marco de la campaña de prensa del proyecto, la actriz dejó varios títulos picantes. Por ejemplo, dijo que el mítico espía James Bond debe ser siempre interpretado por un hombre, a pesar de considerarse una “feminista convencida”.

“No puede ser una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convertiría en otra cosa”, señaló contundente la actriz en una entrevista con la revista Saga Magazine, donde habló de la película que se verá por Netflix y donde trabaja con un ex 007, Pierce Brosnan.

Ambos comentaron la adquisición por parte de Amazon MGM Studios del control creativo del afamado espía, cuya próxima película será creada por Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’.

“Me encanta no trabajar. Pero si hay un proyecto que quiero hacer y tengo la capacidad mental y física para hacerlo, lo haré”

La productora Eon Productions, de Wilson y Broccoli, anunció en febrero que se convertía en copropietaria de la franquicia tras formar una empresa conjunta con los estudios cinematográficos propiedad de Amazon, con quien compartirá los derechos de propiedad intelectual, aunque el “control creativo” pasará a manos de estos últimos.

Brosnan se alineó con la posición de Mirren, y señaló que James Bond debe ser un hombre, a la vez que deseó «lo mejor» a Amazon en la creación de la nueva entrega. “Estoy muy emocionado por ver al próximo hombre subir al escenario y ver una exuberancia y una vida completamente nuevas para este personaje”, señaló Brosnan, que interpretó a Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002. Además, dijo el pasado mes de marzo que el próximo James Bond no debe ser estadounidense, sino británico.

Mirren ya manifestó en anteriores entrevistas que, aunque el universo de James Bond “está impregnado de un profundo sexismo”, las mujeres “siempre han sido una parte importante e increíblemente relevante de los servicios secretos”.

No quiere parar

Mirren habló también de su ocupada carrera, y dijo que la cantidad de estrenos de este año no le resulta agotador. “A veces es como un choque de proyectos, y se acumulan”, dijo la ganadora del Oscar. “Y tienes muy poco tiempo entre uno y otro, lo que en realidad es bueno. Entras en modo trabajo y vives en ese modo durante cinco o seis meses. Así que ha sido genial, la verdad, todos son proyectos muy interesantes y muy diferentes”.

Y hay más: Mirren aparece también (junto a Brosnan, otra vez) en la segunda temporada de “MobLand”, que también protagoniza Tom Hardy. Mirren dijo que aún no ha leído ningún guion: el rodaje comenzaría en octubre.

Así que no hay pausa. Pero no es que no le guste tener tiempo libre. “Me encanta no trabajar. Y ahora más que antes, siento que me lo he ganado, que me lo merezco. Pero si hay un proyecto que quiero hacer y tengo la capacidad mental y física para hacerlo, lo haré”.

Dirigida por Chris Columbus, “El club del crimen de los jueves” está basada en la novela superventas de Richard Osman. Cuenta la historia de cuatro jubilados, Elizabeth (Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie), que se dedican a resolver asesinatos como hobby, pero las cosas cambian cuando se ven envueltos en un auténtico misterio policíaco.