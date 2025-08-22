Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Espectáculos |Imparable

Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse

A los 80 años, la actriz estrenó esta temporada numerosas series y películas: la semana que viene llega su último trabajo a Netflix, y los proyectos siguen

Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
22 de Agosto de 2025 | 02:41
Edición impresa

Helen Mirren no tiene ninguna intención de descansar: la mítica actriz de 80 años protagonizó en la última temporada las series de televisión “1923” y “MobLand”, también las películas “Switzerland” y “Goodbye June”, y ahora está promocionando su proyecto más reciente, “El club del crimen de los jueves”, que se estrena la semana que viene en Netflix.

Y en el marco de la campaña de prensa del proyecto, la actriz dejó varios títulos picantes. Por ejemplo, dijo que el mítico espía James Bond debe ser siempre interpretado por un hombre, a pesar de considerarse una “feminista convencida”.

“No puede ser una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond, de lo contrario se convertiría en otra cosa”, señaló contundente la actriz en una entrevista con la revista Saga Magazine, donde habló de la película que se verá por Netflix y donde trabaja con un ex 007, Pierce Brosnan.

Ambos comentaron la adquisición por parte de Amazon MGM Studios del control creativo del afamado espía, cuya próxima película será creada por Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’.

“Me encanta no trabajar. Pero si hay un proyecto que quiero hacer y tengo la capacidad mental y física para hacerlo, lo haré”

La productora Eon Productions, de Wilson y Broccoli, anunció en febrero que se convertía en copropietaria de la franquicia tras formar una empresa conjunta con los estudios cinematográficos propiedad de Amazon, con quien compartirá los derechos de propiedad intelectual, aunque el “control creativo” pasará a manos de estos últimos.

LE PUEDE INTERESAR

“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”

LE PUEDE INTERESAR

Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé

Brosnan se alineó con la posición de Mirren, y señaló que James Bond debe ser un hombre, a la vez que deseó «lo mejor» a Amazon en la creación de la nueva entrega. “Estoy muy emocionado por ver al próximo hombre subir al escenario y ver una exuberancia y una vida completamente nuevas para este personaje”, señaló Brosnan, que interpretó a Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002. Además, dijo el pasado mes de marzo que el próximo James Bond no debe ser estadounidense, sino británico.

Mirren ya manifestó en anteriores entrevistas que, aunque el universo de James Bond “está impregnado de un profundo sexismo”, las mujeres “siempre han sido una parte importante e increíblemente relevante de los servicios secretos”.

No quiere parar

Mirren habló también de su ocupada carrera, y dijo que la cantidad de estrenos de este año no le resulta agotador. “A veces es como un choque de proyectos, y se acumulan”, dijo la ganadora del Oscar. “Y tienes muy poco tiempo entre uno y otro, lo que en realidad es bueno. Entras en modo trabajo y vives en ese modo durante cinco o seis meses. Así que ha sido genial, la verdad, todos son proyectos muy interesantes y muy diferentes”.

Y hay más: Mirren aparece también (junto a Brosnan, otra vez) en la segunda temporada de “MobLand”, que también protagoniza Tom Hardy. Mirren dijo que aún no ha leído ningún guion: el rodaje comenzaría en octubre.

Así que no hay pausa. Pero no es que no le guste tener tiempo libre. “Me encanta no trabajar. Y ahora más que antes, siento que me lo he ganado, que me lo merezco. Pero si hay un proyecto que quiero hacer y tengo la capacidad mental y física para hacerlo, lo haré”.

Dirigida por Chris Columbus, “El club del crimen de los jueves” está basada en la novela superventas de Richard Osman. Cuenta la historia de cuatro jubilados, Elizabeth (Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie), que se dedican a resolver asesinatos como hobby, pero las cosas cambian cuando se ven envueltos en un auténtico misterio policíaco.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

VIDEO. El día después de la barbarie

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”
Últimas noticias de Espectáculos

“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”

Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé

Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas

Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados
La Ciudad
Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. El día después de la barbarie
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Flamengo: al Maracaná por tercera vez
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
Información General
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla