El dólar oficial tuvo una suba de 10 pesos y el blue cotizó a la baja

El dólar oficial cerró ayer en $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en la cotización del Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.325 y $1.335 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.353.

El dólar blue se negoció ayer en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicóen $1.317 con una suba de 1,2%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,5% hasta $1.316,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,4% hasta los $1.317,47.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban en US$41.690 millones.

El Merval en alza

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ,cerró ayer en alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con subas.

El S&P Merval subió ayer 0,9% hasta los 2.103.901,72 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Transportadora del Gas del Sur (4,63%), Transener (2,95%) y Telecom (2,9%).

Por el lado de las bajas, BBVA (-4,15%), Sociedad Comercial del Plata (-1,31%) y Aluar (-0,44%) registraron las únicas caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Corporación América (7,23%) y Transportadora Gas del Sur (3,6%). Caso contrario sucedió con BBVA (-5,82%) y Macro (-1,16%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,1% y el AL35 cayó 0,5%.Y el Riesgo País se mantuvo en 722 puntos según JP Morgan.