Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |Leve repunte del Merval mientras el riesgo país se mantuvo en 722 puntos

El dólar oficial tuvo una suba de 10 pesos y el blue cotizó a la baja

El dólar oficial tuvo una suba de 10 pesos y el blue cotizó a la baja
22 de Agosto de 2025 | 02:02
Edición impresa

El dólar oficial cerró ayer en $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en la cotización del Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.325 y $1.335 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.353.

El dólar blue se negoció ayer en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicóen $1.317 con una suba de 1,2%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,5% hasta $1.316,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,4% hasta los $1.317,47.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban en US$41.690 millones.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Afuera e intervención en el área de Discapacidad

LE PUEDE INTERESAR

Domenichini propone eliminar privilegios en la Legislatura bonaerense y financiar obras clave en el Conurbano sur

El Merval en alza

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ,cerró ayer en alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con subas.

El S&P Merval subió ayer 0,9% hasta los 2.103.901,72 puntos.

En un panel líder donde se disputaron las subas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Transportadora del Gas del Sur (4,63%), Transener (2,95%) y Telecom (2,9%).

Por el lado de las bajas, BBVA (-4,15%), Sociedad Comercial del Plata (-1,31%) y Aluar (-0,44%) registraron las únicas caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Los máximos incrementos fueron de Corporación América (7,23%) y Transportadora Gas del Sur (3,6%). Caso contrario sucedió con BBVA (-5,82%) y Macro (-1,16%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,1% y el AL35 cayó 0,5%.Y el Riesgo País se mantuvo en 722 puntos según JP Morgan.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

VIDEO. El día después de la barbarie

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”

La Provincia anunció medidas para las Pymes

Campañas teñidas de localismos y con un PJ que no termina de unirse
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
Información General
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país
Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. El día después de la barbarie
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Flamengo: al Maracaná por tercera vez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla