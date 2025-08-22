Milei: “El kirchnerismo secuestró al Congreso”

El presidente Javier Milei criticó con dureza a la oposición que logró el rechazo al veto contra la ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, y acusó al kirchnerismo de haber “secuestrado” el Congreso de la Nación, durante su exposición en el Council de las Américas, que se celebró en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta.

Con respecto a las elecciones legislativas en la Provincia indicó que “para septiembre vamos a estar viendo el techo del kirchnerismo”. Y agregó: “Tenemos un piso en septiembre y en octubre va a ser mucho mejor”.

Milei se mostró preocupado por el nivel de ausentismo en las legislativas de septiembre y octubre. “Si la gente va a votar, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato”, puntualizó.

Las críticas a los legisladores

“Ayer (por el miércoles) asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses”, inició con dureza el mandatario que llegó escoltado por su vocero presidencial, Manuel Adorni.

En la misma línea, remarcó: “Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”.

“Ellos, que hace dos años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado”, cargó contra el bloque de Unión por la Patria. Y sumó: “Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos. Les quiere hacer leer a la gente que los resultados llegan por arte de magia”.

Asimismo, el jefe de Estado, que se mostró medido y sin insultos en el primer tramo de su discurso, argumentó: “Saben que sin acceso al financiamiento externo por culpa de sus constantes desajuste fiscales y maltratos a los acreedores, este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria. Volver a abrir la canilla de la emisión monetaria implica volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás”.

“Por eso decimos que los kirchneristas, en el Congreso, no tienen ninguna otra intención más que devolver a los 47 millones de los argentinos el peor momento del 2023 y también, por qué no decirlo, la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente”, insistió.

La oposición es un “asquito”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, sorprendió ayer al calificar de “asquito” a los dirigentes opositores de la Argentina, en la inaugurarción del Council of Americas (Consejo de las Américas).

“Se proponen aumentar de todo sin pensar de donde salen los recursos. ¿Por qué no les pedimos que por ley, ya que tenemos que ser tan felices, nos otorguen de todo”, ironizó el dirigente, que integra el influyente Grupo de los Seis.

Grinman pidió a los empresarios que también les reclamen a las provincias y municipios por la rebaja de impuestos.

Además, el dirigente empresarial dijo que las dos alternativas son “aislarse o integrarse al mundo, prebendas o reglas claras, autocracias o encaminados, abrazarnos a la corrupción descarada o regirse por la ética, por el bien o por el mal”.