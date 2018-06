Para Lagomarsino Nisman "se autodisparó", pero "alguien lo indujo a hacerlo"

El técnico informático Diego Lagomarsino, procesado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, afirmó hoy que el fiscal "se autodisparó" aunque consideró que "alguien lo indujo a hacerlo". "Alberto se autodisparó, pero él no tenía tendencia suicida", dijo Lagomarsino, quien expresó su convicción de que "alguien lo indujo a hacerlo", en una entrevista que concedió esta mañana a la radio La Red.

Así lo señaló al salir al cruce de la resolución de la Cámara Federal porteña que, el viernes último, avaló la hipótesis del homicidio de Nisman y consideró que el hecho fue “directa consecuencia” de la denuncia que había realizado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia. No obstante, Lagomarsino dijo que esperaba un fallo en ese sentido, y confirmó su decisión de no apelar e "ir a juicio".

"En un juicio oral se va a demostrar que yo no tengo nada que ver", insistió en señalar el técnico informático que le facilitó el arma a Nisman de la que salió el disparo que le causó la muerte. En este sentido, Lagomarsino reiteró: "Está recontra probado que yo no tuve nada que ver". "El papel de la custodia hay que investigarlo, así como me investigan a mí", planteó en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.