Crónica de un cierre triste y anunciado

La Selección fue un equipo lento, sin ideas y que dejó en evidencia falta de trabajo y planificación. Nada podía salir bien después de tantos años de descalabro. Fin de ciclo para varios jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Ojalá sirva para un cambio real

MARTÍN CABRERA

¿De verdad hay hinchas sorprendidos por la eliminación de Argentina del Mundial? ¿De verdad el único culpable es Jorge Sampaoli? ¿De verdad todas las críticas caen sobre Lionel Messi? ¿De verdad los equivocados fueron los dirigentes de AFA en contratar este técnico? ¿De verdad alguien no vio venir este fracaso rotundo en el Mundial de Rusia antes que suceda?

Argentina se despidió en octavos de final luego del 4-3 ante Francia. Pero, en realidad, se había empezado a despedir hace rato, luego de la salida de Alejandro Sabella, el ciclo inconcluso de Gerardo Martino, la poco feliz estadía de Edgardo Bauza y la llegada -cláusula mediante- de Jorge Sampaoli. Todo en cuatro años, con tres dirigencias diferentes y sin una planificación acorde.

También se había empezado a despedir en las Eliminatorias, que superó casi de milagro y porque en la última fecha le tocó enfrentar a un eliminado Ecuador que le dio todas las “ventajas” posibles. Ni siquiera mereció ir a Rusia.

Se equivocó en todo Sampaoli, con 15 equipos diferentes en 15 partidos y con jugadores titulares que luego desaparecieron. Se equivocó siempre, no tuvo autoridad ni ideas claras y resignó poder ante los jugadores. Además ayer volvió a equivocar el planteo. ¿Qué hacía Tagliafico tan lejos en el primer gol?

Por eso mucho contribuyeron los jugadores a este fracaso. Empezando por Lionel Messi, que hace un tiempo fue el mejor del mundo pero hoy no lo es. No apareció en toda la copa del mundo, ni siquiera mostró rebeldía. En la misma sintonía, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Ángel Di María (aunque ayer fue de lo mejor), Lucas Biglia, Enzo Pérez, Ever Banega y Willy Caballero. Todos deberían dejarle su lugar a las nuevas generaciones. ¿Messi también? Si no tiene ganas de seguir lo puede hacer tranquilamente, la Argentina no será peor sin él.

Por el bien del fútbol argentino debería producirse una verdadera revolución futbolística. Para empezar mejor debería haber un cambio total. Crecer de nuevo con ideas nuevas, gente nueva y un concepto que se asemeje más al fútbol moderno y no al pasado. Ayer, más que nunca, quedó en evidencia que el estilo de los últimos años tiene olor a naftalina.

UNA PALIZA TÁCTICA

Francia le ganó a la Argentina con justicia. El resultado fue más digno que la actuación. Nunca se equipararon las fuerzas, más allá del golazo de Ángel Di María para empatar en el primer tiempo y el gol de carambola de Gabriel Mercado. Nuestra Selección no estuvo en partido, ni siquiera en la jugada del minuto 93 que pudo darle el empate para seguir en alargue.

El partido se definió, como casi todos en esta copa del mundo, por la velocidad de mitad de cancha hacia adelante. En ese lugar Francia sacó años luz de ventaja. Kylian Mbappé, la promesa del PSG, Paul Pogba y Antonie Griezman hicieron lo que quisieron con pelotas recuperadas. Los nuestros no pudieron pararlos ni con infracciones. Así llegaron los cuatro goles, que pudieron ser más si estaban más finos en la definición. Eso, más la marca defensiva encabezada por Kylian Kante sobre Messi les alcanzó a los de Didier Deschamps para aplastar a un puñado de voluntades, mal distribuidas en el campo, sin un jugador de área que le diese respiro a Messi y con una evidente e imperdonable falta de preparación. Argentina fue corazón y nada más. Con ese le alcanzó para ganarle a Nigeria, pero no a Francia.

En este Mundial la tenencia de la pelota quedó archivada hasta nuevo aviso. Se viene un fútbol de recuperación y contragolpe, táctica y pelota parada. Argentina estuvo mal preparada para eso, porque nadie lo planificó. Se equivocó Sampaoli, pero también los jugadores antes y durante. Y se equivocaron los dirigentes, a quienes les quedó grande este Mundial, tan grande como los espacios defensivos que le dejó Argentina a Francia en el retroceso.

Por eso se despidió del Mundial mucho antes de lo pensado. O no, tal vez hizo mucho más lejos de los merecido. Lo que sea, debe llegar el momento de la refundación. Y está claro que deberá ser con muy pocos de los presentes en este último tramo del proceso. Primero los dirigentes deberán aceptar sus errores, luego elegir un nuevo entrenador y más tarde los jugadores convocados aceptar que no son los dueños. Tan simple como imposible para este país.

