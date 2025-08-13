Volvieron a clausurar en La Plata otro depósito que también funcionaba en una ex estación de servicio céntrica

A un mes del incendio en La Plata del que aún se sigue hablando en el país, volvieron en las últimas horas a clausurar otro depósito / local perteneciente a la misma empresa imputada. A su vez, como ya se hablicado, coincide que también funcionaba en un edificio donde hasta hace unos años había una estación de servicio.

Puntualmente, la faja de clausura Municipal, se colocó en el inmueble ubicado en la esquina de 12 y Diagonal 78 y 64, frente al Parque Saavedra.

El edificio donde funcionaba el depósito de electrodomésticos que el pasado 16 de julio se prendió fuego, quedó envuelto en medio de la polémica. Pertenecía al empresario local Vicente Aloise, quien falleció 19 de abril de 2021.

Por su muerte, lo sucedieron como únicos y universales herederos la mujer, Elida Betty Gabutti; y los tres hijos Oscar Alberto Aloise; Roxana Aloise y María Alejandra Carmen Aloise.

Precisamente, ayer Oscar Aloise salió a despegarse del siniestro y sus eventuales responsabilidades, por cuanto, según contó a este diario, el inmueble era alquilado por la empresa “Al Tecno S.A.”, cuya responsable es Roxana Aloise, la hermana.

“Ella hizo con mi madre, que tiene más de 80 años y es administradora de la sucesión, un contrato de locación, pero no sé mucho más. Sí que yo no tengo nada que ver con el lugar, ni lo que hacían ahí adentro, como anduvieron diciendo maliciosamente todo el día”, expresó con inocultable enojo.

“Mi empresa, que tiene 38 sucursales en todo el país, es Aloise Tecnología en el Hogar. La de mi hermana María Alejandra es Casa Aloise y la de Roxana, Al Tecno S.A.”, agregó.

Oscar Aloise aclaró que Roxana Aloise tiene dos locales del rubro, en la esquina de 12 y 64 y en 12 entre 61 y 62.

“Me separé comercialmente del resto de la familia en agosto de 2000 y desde ahí inicié mi propio camino”, puntualizó.

Sobre el depósito siniestrado, trascendió que el 25 de junio pasado fue clausurado por la Municipalidad por no contar con habilitación pertinente y carecer de medidas de seguridad. Sin embargo, habría continuado con su operatoria normal.

Precisamente, en el día de ayer Roxana Aloise (61) fue notificada del inicio de la investigación penal, de acuerdo a la documentación a la que accedió este diario.

