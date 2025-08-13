Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Domínguez, tras el triunfo de Estudiantes en Paraguay: "No nos podemos relajar"

Domínguez, tras el triunfo de Estudiantes en Paraguay: "No nos podemos relajar"
13 de Agosto de 2025 | 21:20

Escuchar esta nota

Con la serenidad de regresar al país con una victoria clave ante Cerro Porteño 1 a 0, Eduardo Domínguez analizó el triunfo en el choque de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores y destacó que el equipo mostró “intensidad, concentración y mentalidad” a lo largo del encuentro. Al mismo tiempo, se mostró prudente y resaltó que "no se pueden relajar" luego del triunfo por la mínima. 

Domínguez, en la conferencia de prensa, rescató que el conjunto supo adaptarse a las condiciones de juego propuestas por el local y a sus virtudes: “Nos costó entrar, pero en los últimos 15 minutos del primer tiempo finalizamos más las acciones. No fuimos certeros en el área, pero el local tampoco. Pudimos controlar en muchos momentos el juego, buscando que ellos no tengan su dinámica. Tuvieron una o dos, como la de Iturbe. Buscamos cubrir lo mejor que hace el rival y ellos nos cubrieron lo mejor que hacemos nosotros. Mantuvimos el control del juego y tuvimos cuidado cuando jugaron largo”.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. "Así se patea": Ascacibar asumió la responsabilidad y convirtió el penal

Al ser consultado por el enviado especial de Diario EL DIA: "Hay que tener respeto a la palabra mística. El equipo creyó hasta el final, nunca dudó y lo hicimos bien. Hicimos nuestro trabajo y buscamos hacer la diferencia acá. Se vio reflejado que vinimos a ganar el partido y se pudo ver en la última jugada”.

“El respeto que merece un rival, que tiene grandes individualidades y un gran entrenador. Hicimos parte del trabajo, pero hay que finalizarlo. Y va a ser más duro, no nos podemos relajar y hay que mirar para adelante. Tenemos un compromiso el fin de semana y después hay que preparar la vuelta de la mejor manera. Fuimos un equipo sólido y pudimos ser efectivo en la última jugada", continuó.

El técnico también resaltó la figura de Santiago Ascacibar, capitán y referente del equipo: “El Ruso es nuestra bandera, y cuando está decidido lo dejamos hacer”, sostuvo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas

Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

Uno por uno: quienes son los hinchas del Lobo a los que se les prohíbe el ingreso a las canchas

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

VIDEO. "Así se patea": Ascacibar asumió la responsabilidad y convirtió el penal

"De corazón te vengo a ver...": la hinchada del Pincha en "la Olla"

VIDEO. Con las del Pincha y el Lobo corriendo toros en San Fermín: la historia de dos jóvenes platenses en Pamplona
La Ciudad
Un peligro en una vereda de La Loma: un cable colgando cerca de una escuela
Volvieron a clausurar en La Plata otro depósito que también funcionaba en una ex estación de servicio céntrica
Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?
La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
Policiales
Incendio en Arturo Seguí a metros de una escuela
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
VIDEO. En menos de 24 horas, tres autos fueron consumidos por las llamas en un barrio de La Plata: temen por un quemacoches
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Espectáculos
Mica Tinelli contó los motivos de su separación de Licha López: “Se complicó aún más”
“Dejaba a los hijos en la Panamericana”: Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi
La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”
El desahogo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Hoy empiezo a vivir"
Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
Política y Economía
En Atenas, Milei lanza la campaña con un acto en La Plata
Tandil: el sindicato municipal responde a propuesta del PRO y cuestiona la formación de concejales
Tandil: 135 proyectos culturales buscan financiamiento municipal
Mar del Plata: la UCIP exige respuestas por la creciente inseguridad en los comercios
Mar del Plata: la garrafa de 10 kilos subió 685% y golpea a un tercio de la población

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla