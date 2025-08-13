Domínguez, tras el triunfo de Estudiantes en Paraguay: "No nos podemos relajar"

Con la serenidad de regresar al país con una victoria clave ante Cerro Porteño 1 a 0, Eduardo Domínguez analizó el triunfo en el choque de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores y destacó que el equipo mostró “intensidad, concentración y mentalidad” a lo largo del encuentro. Al mismo tiempo, se mostró prudente y resaltó que "no se pueden relajar" luego del triunfo por la mínima.

Domínguez, en la conferencia de prensa, rescató que el conjunto supo adaptarse a las condiciones de juego propuestas por el local y a sus virtudes: “Nos costó entrar, pero en los últimos 15 minutos del primer tiempo finalizamos más las acciones. No fuimos certeros en el área, pero el local tampoco. Pudimos controlar en muchos momentos el juego, buscando que ellos no tengan su dinámica. Tuvieron una o dos, como la de Iturbe. Buscamos cubrir lo mejor que hace el rival y ellos nos cubrieron lo mejor que hacemos nosotros. Mantuvimos el control del juego y tuvimos cuidado cuando jugaron largo”.

Al ser consultado por el enviado especial de Diario EL DIA: "Hay que tener respeto a la palabra mística. El equipo creyó hasta el final, nunca dudó y lo hicimos bien. Hicimos nuestro trabajo y buscamos hacer la diferencia acá. Se vio reflejado que vinimos a ganar el partido y se pudo ver en la última jugada”.

“El respeto que merece un rival, que tiene grandes individualidades y un gran entrenador. Hicimos parte del trabajo, pero hay que finalizarlo. Y va a ser más duro, no nos podemos relajar y hay que mirar para adelante. Tenemos un compromiso el fin de semana y después hay que preparar la vuelta de la mejor manera. Fuimos un equipo sólido y pudimos ser efectivo en la última jugada", continuó.

El técnico también resaltó la figura de Santiago Ascacibar, capitán y referente del equipo: “El Ruso es nuestra bandera, y cuando está decidido lo dejamos hacer”, sostuvo.