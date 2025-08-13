Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados

Durante la marcha de los jubilados en el Congreso este miércoles, dos trabajadoras de prensa fueron detenidas y se exige su inmediata liberación. Se registraron varios incidentes en los alrededores.

Según informó ATE, las detenidas son dos jóvenes que forman parte de la agremiación, identificadas como Yazmín Orellano, periodista y estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP, y Camila Rey, estudiante de Diseño y fotógrafa.

“Fueron detenidas mientras estaban trabajando como prensa”, señalaron. Se encuentran en la Unidad de Orientación y Denuncia en Combate de los Pozos, a la espera de la audiencia en la alcaldía 15 de Chacarita.

Desde la propia agremiación indicaron: “Exigimos su liberación inmediata y denunciamos la persecución al periodismo”. En las imágenes se puede ver a las jóvenes en la dependencia policial, con custodia de efectivos porteños.