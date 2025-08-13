Tragedia del fentanilo: el Gobierno analiza recusar al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak

En el marco de la investigación por el fentanilo clínico contaminado que ya provocó 96 muertes en todo el país, el Gobierno nacional evalúa pedir la recusación del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por su vínculo familiar con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Fuentes oficiales señalaron que la relación entre el magistrado y el funcionario bonaerense podría afectar la imparcialidad en un caso de alto impacto sanitario y político, ya que la provincia fue uno de los distritos donde se detectaron partidas del fentanilo adulterado.

La causa investiga la producción y distribución de anestésicos contaminados con bacterias multirresistentes, provenientes de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo. Según la información oficial, más de 300.000 ampollas fueron distribuidas en hospitales y clínicas de distintas provincias, de las cuales al menos 45.000 fueron aplicadas antes de la orden de retiro.

Si bien la Justicia ordenó allanamientos, secuestro de insumos, embargos y prohibición de salida del país para 24 sospechosos, hasta el momento no se dictaron procesamientos. La fiscalía sostiene que todavía se trabaja en la recolección de pruebas clave para determinar responsabilidades penales.

La posible recusación del juez Kreplak podría derivar en un cambio de magistrado a cargo de la investigación, lo que implicaría redefinir parte de las medidas ya tomadas. En el Gobierno advierten que la prioridad es garantizar la transparencia del proceso, mientras las familias de las víctimas exigen celeridad y justicia.