La Plata festeja el Día del Niño en Plaza Moreno a pura música, juegos y espectáculos

La Municipalidad de La Plata invita a celebrar el Día del Niño este domingo desde las 14:00 en Plaza Moreno con una gran propuesta abierta a toda la comunidad y pensada especialmente para que los más chicos disfruten de una tarde llena de entretenimiento.

El evento contará con estaciones de juego y recreación, propuestas deportivas, presentaciones culturales y espectáculos de circo. La entrada será libre y gratuita, para que todas las familias puedan participar y compartir un momento de diversión y encuentro.

El cierre estará a cargo de Pequeño Pez, que ha conquistado al público infantil en distintos rincones del mundo con música, títeres, teatro y danza, difundiendo un mensaje que resalta valores como la amistad, la empatía y el cuidado de la naturaleza.

La actividad también contará con la actuación de Hugo Figueras, reconocido músico y compositor con una extensa trayectoria dedicada a la infancia, y del circo de La Gran 7, que desplegará su colorido espectáculo para sorprender a grandes y chicos.

La iniciativa forma parte del ciclo Infancias en La Capital impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que tuvo su primera entrega el pasado 10 de agosto.