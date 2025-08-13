Prohíben el ingreso a la cancha de otro grupo de hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación”

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Prohíben el ingreso a la cancha de varios hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación”
VIDEO. ¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Comenzó el proceso de armado y distribución de urnas para las elecciones en Provincia
Condenaron a 19 años de prisión a la expareja de Julieta Prandi y lo detuvieron
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
En avión y helicóptero: así trasladaron a dos bebas a La Plata para recibir atención de alta complejidad
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa
Una camioneta que transportaba carne volcó en la Autopista y complicó la llegada a La Plata
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia y la policía iniciaron una investigación por “Averiguación de ilícito”, en la misma cuentan con informes de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y se dispuso la prohibición preventiva de concurrencia a espectáculos deportivos para siete hinchas del Club Gimnasia y Esgrima La Plata.
Los implicados están señalados como integrantes de la facción denominada “La Nueva Generación”.
La medida fue adoptada tras un operativo policial realizado el pasado domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo (GELP), durante el encuentro entre Gimnasia e Independiente, cuando las cámaras de vigilancia registraron a un grupo de personas ingresando y desplegando una bandera de grandes dimensiones con la leyenda “La Nueva Generación” en la tribuna de calle 60, en clara provocación al sector ocupado por la barra tradicional.
Según el informe de la Comisaría 9na de La Plata, el barra Diego Esequiel Amarilla fue quien ingresó la bandera oculta entre sus ropas y luego la entregó a otros miembros del grupo, entre ellos Rolando Nicolás Croce. Junto a ellos, fueron identificados David Carlos Sosa, Leonardo Pedro Caroni, Lucas Nahuel Calderón, Mariano Oscar Piacentini y Milton Agustín Muñiz.
La investigación, ya logró individualizar a 16 integrantes de la agrupación, y se sospecha que el objetivo de la facción sería sumar adeptos para disputar por la fuerza el control de la barra brava del club.
En las imágenes relevadas se observan bombos con dibujos de ametralladoras y el número 79, símbolos que, según las autoridades, refuerzan el contexto de violencia.
LE PUEDE INTERESAR
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
La resolución, dictada bajo el Artículo 27 bis de la Ley 11.929, prohíbe a los siete implicados asistir a espectáculos deportivos en toda la Provincia de Buenos Aires hasta que la Justicia se expida de forma definitiva. La medida fue notificada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al club y a las fuerzas de seguridad.
Varios de los sancionados registran antecedentes penales graves, incluyendo causas por homicidio, robo calificado, lesiones, amenazas, portación ilegal de armas y encubrimiento.
Entre ellos, Leonardo Pedro Caroni posee un extenso historial de detenciones vinculadas a delitos violentos desde 2007, mientras que Milton Agustín Muñiz cuenta con un expediente por homicidio.
La investigación continúa con el análisis de videos y testimonios para identificar al resto de los integrantes de la facción y prevenir nuevos episodios de violencia en el fútbol platense.
Cabe destacar que el 25 de julio APreViDe dictó una medida cautelar para los integrantes de la nueva facción autodenominada “La Nueva Generación”, entre ellos Le Moal David Eduardo, Mendoza Fernando Martín, Mendoza Alexis Eduardo, Almada Cristian Eduardo, Córdoba Juan Gabriel, Córdoba Juan Pablo alias “Papupa”, Martínez Raúl Alejandro, Borro Carlos Hernán Nahuel, y Amuchastegui Facundo Martín, en el marco de una causa por Averiguación de Ilícito con intervención la UFI N° 01 La Plata, atento a que en diversas publicaciones en redes sociales mostraron imágenes con bombos con dibujos de ametralladoras y el número 79, situación que marca un escenario de violencia en el estadio y genera una circunstancia de riesgo latente para los espectadores del evento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí