En menos de 24 horas, tres autos fueron consumidos por las llamas en un barrio de La Plata: temen por un quemacoches

En las últimas horas se vivieron momentos de tensión en un barrio de La Plata, luego de que dos autos que permanecían estacionados comenzaron a incendiarse. En cuestión de minutos, las llamas consumieron al rodado y los bomberos acudieron al lugar para sofocar el foco y que no se propague a otros vehículos linderos. En la zona crece el temor por un posible ataque de quemacoches, dado que este martes se incendió una camioneta escolar.

Este miércoles, cerca de las 10 de la mañana, se incendiaron un auto Renault Kwid gris y una camioneta Ford Eco Sport gris en la zona de 11 entre 42 y 43. A su vez, una patrulla municipal se encargó de delimitar el paso de los vehículos y los transeúntes. En la tarde de ayer, en las inmediaciones de la Plaza Belgrano, una camioneta escolar también ardió en minutos en plena tarde.

En menos de 24 horas, y en un radio de diez cuadras, fueron dos autos los incendiados y crecen las sospechas por la intencionalidad de los hechos. Al mismo tiempo, cabe resaltar que no se tratan de los únicos episodios en la zona, sino que en el último mes también se registraron incendios de autos en 38 entre 14 y 15, y 43 y 17.

Hace una semana, en las inmediaciones de calle 2 entre 55 y Diagonal 78, un auto comenzó a incendiarse en una zona céntrica de La Plata y una dotación de bomberos debió intervenir para sofocar las llamas.