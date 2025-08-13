Pedro Silva Torrejón fue descartado y Juan Manuel Villalba se perfila como reemplazante ante Lanús

Estudiantes iguala 0 a 0 con Cerro Porteño en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores
Tras la práctica de este miércoles, Alejandro Orfila tomó la decisión de resguardar a Pedro Silva Torrejón, afectado por un edema muscular en uno de sus biceps. De esa manera, quien se perfila como su reemplazante vuelve a ser Juan Manuel Villalba, que ya estuvo ante Godoy Cruz en Mendoza.
Silva Torrejón, que desde hace días se había convertido en la principal duda pensando en Lanús, será preservado y apuntarán a que termine de recuperarse antes de arriesgarlo y que su cuadro vuelva a complicarse. Villalba, de 19 años, había sido convocado por la Selección Argentina Sub 20 para entrenar en Ezeiza y debió pegar la vuelta para cubrir la banda izquierda vacante por Silva Torrejón.
Villalba, que llegó a Gimnasia con el pase en su poder desde Vélez, pelea por ser mundialista aunque no logró continuidad en el Lobo, donde es muy bien considerado pero sumó pocos minutos desde su llegada. Hoy, es alternativa para un puesto donde el titular es el capitán elegido por Alejandro Orfila, Gastón Suso, además de ser variante para el lateral izquierdo ante la ausencia de Matías Melluso, lesionado.
Lanús trae en sus filas al goleador del torneo, un viejo conocido: Rodrigo Castillo. El delantero venadense lleva tres goles con la casaca granate. Debutó en la derrota 1-0 ante Deportivo Riestra al reemplazar a Pitín Cardozo a falta de 6 minutos para el final del juego. Luego, tuvo más minutos en la caída ante Rosario Central, ya que ingresó por Walter Bou a los 17 minutos de la segunda etapa.
Sin puntos, el panorama no era el mejor en la previa de la visita a Junín, sin embargo un cabezazo y un anticipo ofensivo por abajo le permitieron convertir los dos tantos para la victoria 2-0 de Lanús sobre Sarmiento. Y el viernes volvió a convertir para el triunfo 1-0 sobre Talleres en la Fortaleza luego de definir muy bien un pase filtrado de Gonzalo Pérez.
Ahora, el desafío para sus excompañeros será frenar ese envión del santafesino. Seguramente, Gastón Suso será su pareja en las alturas, mientras que el juego por abajo del Granate será un nuevo desafío para ratificar la creciente solidez defensiva el equipo tripero.
