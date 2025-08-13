Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
Polémica por los padrones: la Junta Electoral aprobó un "plan alternativo" en el principal distrito bonaerense
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Prohíben el ingreso a la cancha de otro grupo de hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación”
VIDEO. ¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Condenaron a 19 años de prisión a la expareja de Julieta Prandi y lo detuvieron
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas
Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
En avión y helicóptero: así trasladaron a dos bebas a La Plata para recibir atención de alta complejidad
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa
Una camioneta que transportaba carne volcó en la Autopista y complicó la llegada a La Plata
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Financiará proyectos urbanos y suburbanos a 72 meses, con tasas “súper razonables” y posibilidad de transferencia al comprador final
Escuchar esta nota
El Banco de la Nación Argentina (BNA) habilitará en los próximos días una línea de crédito en dólares para financiar desarrollos inmobiliarios en áreas urbanas y suburbanas. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la apertura de la Expo Real Estate, el encuentro anual que reúne a desarrolladores, constructores y operadores del mercado de bienes raíces.
La medida busca dinamizar un sector que, según Caputo, enfrenta un techo de crecimiento por las condiciones actuales de financiamiento en pesos, caracterizadas por tasas altas y plazos reducidos.
“Tuve una reunión con el Banco Nación, que tiene capital propio de USD 500 millones, y va a poner una línea en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos a 72 meses, a tasas súper razonables, con la opción de que después ustedes puedan trasladar ese crédito al comprador hipotecario, manteniendo así la cadena de financiamiento”, explicó el ministro.
- Monto total disponible: USD 500 millones de capital propio del BNA.
- Destino: proyectos inmobiliarios urbanos y suburbanos.
- Plazo: 72 meses (6 años).
LE PUEDE INTERESAR
Comenzó el proceso de armado y distribución de urnas para las elecciones en Provincia
- Tasas: descritas por el ministro como “súper razonables” para el mercado actual (faltan precisiones).
- Flexibilidad: opción de ceder el crédito al comprador final a través de un préstamo hipotecario.
El ministro anticipó que podrían sumarse otras entidades bancarias para ampliar el alcance del programa, lo que permitiría generar una oferta de financiamiento más amplia y competitiva.
Caputo reconoció que la reconstrucción del mercado de capitales argentino “llevará tiempo” tras años de inestabilidad macroeconómica, pero subrayó que “hoy hay plata” y que muchas empresas ya están accediendo a financiamientos de largo plazo en dólares.
Señaló además que la clave para el crecimiento del sector pasa por fortalecer la estabilidad macro, reducir impuestos y desregular para incentivar la inversión privada. “Tenemos que hacer crecer el mercado de capitales y preparar estructuras empresariales que puedan captar este financiamiento”, sostuvo.
El ministro insistió en que la macroeconomía ordenada es un requisito para que los desarrolladores puedan expandir su actividad y generar empleo: “No es casualidad que el número de empleadores no crezca desde 2007, ni que el nivel de empleados en el país esté estancado desde 2011. Eso es porque la macro estaba desordenada”.
El lanzamiento de esta línea de crédito se realizó en una semana marcada por un “Súper Miércoles” financiero, con una licitación de deuda en pesos por casi $15 billones y la publicación del índice de inflación de julio. Sin embargo, Caputo evitó centrarse en la coyuntura y puso el foco en las oportunidades de mediano y largo plazo.
Para el sector inmobiliario, el acceso a crédito en dólares a largo plazo y con tasas competitivas representa una herramienta clave para reactivar proyectos que quedaron postergados por falta de financiamiento o por la volatilidad del mercado. La posibilidad de transferir el crédito al comprador final podría, además, estimular la demanda de viviendas y ampliar el mercado hipotecario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí