Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires 

OnCity, marketplace conocido por su revolucionaria impronta en el mundo del retail, viene consolidado un crecimiento sostenido en todo el país, suma un nuevo hito en su plan de expansión: la apertura de una sucursal en La Plata, ubicada en Calle 47 Nº 620.

La inauguración se enmarca en un proyecto de fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, donde el marketplace cuenta con más de 50 sedes. En los primeros meses del año ya se habían llevado adelante aperturas en el Alto Avellaneda Shopping, en Quilmes y en Florencio Varela. Esta iniciativa se suma a la mirada federal que OnCity mantiene en la distribución de sus 206 puntos de venta en todo el territorio nacional.

Este plan de aperturas significó la generación de 70 nuevos puestos de trabajo directos durante el primer semestre de 2025, reafirmando el compromiso de la compañía con la creación de empleo y el desarrollo de la economía local.

“Cada nueva apertura es una oportunidad para acercar nuestra propuesta a más clientes, con la misma calidad de servicio y precios competitivos, pero también es una inversión en las comunidades de las que somos parte”, destacaron desde OnCity.com.

En simultáneo, OnCity mantiene activas sus promociones más populares: hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en productos seleccionados, y hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con On City Crédito, comenzando a pagar en septiembre. Así mismo, sigue innovando con una firme y sostenida apuesta por la tecnología con la implementación de herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario en OnCity.com.