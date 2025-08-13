Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias

Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires 

ESPACIO PATROCINADO

Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires 
13 de Agosto de 2025 | 16:00

 

OnCity, marketplace conocido por su revolucionaria impronta en el mundo del retail, viene consolidado un crecimiento sostenido en todo el país, suma un nuevo hito en su plan de expansión: la apertura de una sucursal en La Plata, ubicada en Calle 47 Nº 620.

La inauguración se enmarca en un proyecto de fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, donde el marketplace cuenta con más de 50 sedes. En los primeros meses del año ya se habían llevado adelante aperturas en el Alto Avellaneda Shopping, en Quilmes y en Florencio Varela. Esta iniciativa se suma a la mirada federal que OnCity mantiene en la distribución de sus 206 puntos de venta en todo el territorio nacional. 

Este plan de aperturas significó la generación de 70 nuevos puestos de trabajo directos durante el primer semestre de 2025, reafirmando el compromiso de la compañía con la creación de empleo y el desarrollo de la economía local.

“Cada nueva apertura es una oportunidad para acercar nuestra propuesta a más clientes, con la misma calidad de servicio y precios competitivos, pero también es una inversión en las comunidades de las que somos parte”, destacaron desde OnCity.com.

En simultáneo, OnCity mantiene activas sus promociones más populares: hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en productos seleccionados, y hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con On City Crédito, comenzando a pagar en septiembre. Así mismo, sigue innovando con una firme y sostenida apuesta por la tecnología con la implementación de herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario en OnCity.com.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones confirmadas, hora y TV

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas

Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla