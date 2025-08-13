Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?
La inflación de julio fue del 1,9% y en doce meses subió 26,6%
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones confirmadas, hora y TV
Polémica por los padrones: la Junta Electoral aprobó un "plan alternativo" en el principal distrito bonaerense
La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
Prohíben el ingreso a la cancha de otro grupo de hinchas de Gimnasia de “La Nueva Generación”
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
La Plata festeja el Día del Niño en Plaza Moreno a pura música, juegos y espectáculos
Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Compras inteligentes: liquidaciones y descuentos de hasta el 50% para aprovechar
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas
Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
La angustia de Eliana Guercio por un tratamiento estético que afectó su salud: “Me tocó vivirlo a mí”
En avión y helicóptero: así trasladaron a dos bebas a La Plata para recibir atención de alta complejidad
Hallan diente de un perro gigante que habitó el norte bonaerense hace 200.000 años
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
ESPACIO PATROCINADO
OnCity, marketplace conocido por su revolucionaria impronta en el mundo del retail, viene consolidado un crecimiento sostenido en todo el país, suma un nuevo hito en su plan de expansión: la apertura de una sucursal en La Plata, ubicada en Calle 47 Nº 620.
La inauguración se enmarca en un proyecto de fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, donde el marketplace cuenta con más de 50 sedes. En los primeros meses del año ya se habían llevado adelante aperturas en el Alto Avellaneda Shopping, en Quilmes y en Florencio Varela. Esta iniciativa se suma a la mirada federal que OnCity mantiene en la distribución de sus 206 puntos de venta en todo el territorio nacional.
Este plan de aperturas significó la generación de 70 nuevos puestos de trabajo directos durante el primer semestre de 2025, reafirmando el compromiso de la compañía con la creación de empleo y el desarrollo de la economía local.
“Cada nueva apertura es una oportunidad para acercar nuestra propuesta a más clientes, con la misma calidad de servicio y precios competitivos, pero también es una inversión en las comunidades de las que somos parte”, destacaron desde OnCity.com.
En simultáneo, OnCity mantiene activas sus promociones más populares: hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en productos seleccionados, y hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con On City Crédito, comenzando a pagar en septiembre. Así mismo, sigue innovando con una firme y sostenida apuesta por la tecnología con la implementación de herramientas que buscan mejorar la experiencia del usuario en OnCity.com.
