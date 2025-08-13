Superados por la rutina, dos jóvenes de La Plata decidieron emprender la aventura de su vida. En pleno corazón de Pamplona, España, entre la multitud que se agolpa en las calles valladas y los toros que arremeten en su furiosa carrera, Manuel Colli y Amadeo Cereceda se sumaron a la fiesta de Sanfermines en Pamplona, la más adrenalínica del mundo.

Lo que comenzó como una simple travesura se transformó en una de las imágenes más emblemáticas de la fiesta de Sanfermines de este año: dos platenses inmortalizados cuando corrían junto a los toros, con las camisetas de Gimnasia y Estudiantes.

Oriundos del barrio El Mondongo, contaron en exclusiva a Diario EL DIA cómo nació esta historia: “A principio de este año estábamos estresados por nuestras cosas y los estudios, por lo que queríamos escapar un poco de la rutina”.

“Cuando nos enteramos de esta fiesta, hicimos todo lo posible para ir hasta allá ya que nos gusta mucho sentir la adrenalina. Decidimos ir exclusivamente para eso y nos pareció buena idea ir con las camisetas”, agregó Colli.

“En esta tradicional celebración, seis toros y seis cabestros recorren, por calles valladas, un trayecto de poco menos de un kilómetro. Personas de todo el mundo se suman para vivir la emoción y el espíritu festivo de la ciudad”, explicaron los jóvenes de 20 años.

Mientras los toros arremeten furiosos por las estrechas calles de Pamplona, la imagen de dos jóvenes platenses corriendo a su lado, con las camisetas de sus amores, quedó marcada como un símbolo de la pasión desbordante que no conoce fronteras, ni siquiera entre dos hinchas de equipos rivales. En el país vasco, entre la multitud, La Plata estuvo presente de una manera única y vibrante.