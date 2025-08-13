Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que “ la falta de entrega de patentes es una situación crítica y responsabilidad 100% de Nación” tras el cierre de la Casa de la Moneda y anunció que la provincia implementará “una alternativa” para identificar a los vehículos.

El funcionario señaló que el problema crece mes a mes, con un número cada vez mayor de vehículos circulando sin dominio visible.

“Muchos tienen el certificado de tramitación, pero otros lo hacen por viveza, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”, explicó Marinucci.

El faltante en las patentes fue está relacionado con la intervención de la Casa de la Moneda, según denunciaron trabajadores de esa dependencia.

Para afrontar la situación, Marinucci anunció que la Provincia avanza en una resolución para habilitar una placa alternativa de carácter oficial. “Si Nación regulariza la entrega, quedará como normativa para casos puntuales, como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”, explicó.

El gobierno, en tanto, anunció en dos oportunidades que normalizará la situación. La última vez, dijo que la fecha para esa normalización será el 1 de septiembre.

En ese marco, Marinucci cuestionó a quienes retiran voluntariamente la chapa de sus vehículos para evadir fotomultas, aprovechando la situación: “Las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley”.