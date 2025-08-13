Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla

Un joven de 28 años fue detenido en Ensenada, acusado de golpear a su pareja, una chica de 25 años embarazada de tres meses. Ocurrió este mediodía en la intersección de calle Haramboure entre Don Bosco y Ferella.

La agresión a la joven fue en el vientre, poniendo en riesgo su embarazo. Luego del brutal ataque, escapó y se dirigió a 38 entre 125 y 126, donde fue detenido.

En el domicilio de calle 38, donde vive la madre de la víctima, el agresor la habría amenazado con matar a su hija. Interviene la UFI nº 17.

La víctima fue trasladada al Hospital Cestino de Ensenada por una ambulancia del SAME. Efectivos policiales procedieron a detener al joven de 28 años, trasladándolo a la comisaría 3ª de la localidad vecina.