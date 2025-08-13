Mica Tinelli contó los motivos de su separación de Licha López: “Se complicó aún más”

Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a su relación tras seis años en pareja, según reveló Pepe Ochoa en LAM. Esta tarde, la diseñadora rompió el silencio y confirmó su separación, manifestando que aún siente amor por su ex pareja.

La hija de Marcelo Tinelli se comunicó con Intrusos (América TV) y explicó los motivos detrás de su separación del futbolista. “Es verdad que estamos separados, veníamos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, le mandó la diseñadora a Paula Varela.

Y detalló: "La distancia en algún momento se vuelve imposible, más que cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro". A su vez, aclaró que si bien la separación salió a la luz ahora, ya llevan un tiempo desunidos: "Esto pasó hace más o menos hace un mes, pero nos amamos hace un montón".

Tras seis años en relación y varios rumores de crisis a raíz de la distancia, Mica explicó: "No hubo desamor, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos".