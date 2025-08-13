Mica Tinelli contó los motivos de su separación de Licha López: “Se complicó aún más”

Estudiantes iguala 0 a 0 con Cerro Porteño en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores
Estudiantes iguala 0 a 0 con Cerro Porteño en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores
Tragedia del fentanilo: el Gobierno analiza recusar al juez Kreplak
Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?
La inflación de julio fue del 1,9% y en doce meses subió 26,6%
Volvieron a clausurar en La Plata otro depósito que también funcionaba en una ex estación de servicio céntrica
Polémica por los padrones: la Junta Electoral aprobó un "plan alternativo" en el principal distrito bonaerense
La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
VIDEO. Con las camisetas del Pincha y el Lobo corriendo toros en San Fermín: la historia de jóvenes platenses en la tradicional fiesta de Pamplona
Pedro Silva Torrejón fue descartado y Juan Manuel Villalba se perfila como reemplazante ante Lanús
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
La Plata festeja el Día del Niño en Plaza Moreno a pura música, juegos y espectáculos
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
Uno por uno: quienes son los hinchas del Lobo a los que se les prohíbe el ingreso a las canchas
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Compras inteligentes: liquidaciones y descuentos de hasta el 50% para aprovechar
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas
Allanamientos en Berisso: dos mujeres detenidas por comercialización de drogas y tenencia de arma de fuego
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a su relación tras seis años en pareja, según reveló Pepe Ochoa en LAM. Esta tarde, la diseñadora rompió el silencio y confirmó su separación, manifestando que aún siente amor por su ex pareja.
La hija de Marcelo Tinelli se comunicó con Intrusos (América TV) y explicó los motivos detrás de su separación del futbolista. “Es verdad que estamos separados, veníamos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, le mandó la diseñadora a Paula Varela.
Y detalló: "La distancia en algún momento se vuelve imposible, más que cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro". A su vez, aclaró que si bien la separación salió a la luz ahora, ya llevan un tiempo desunidos: "Esto pasó hace más o menos hace un mes, pero nos amamos hace un montón".
Tras seis años en relación y varios rumores de crisis a raíz de la distancia, Mica explicó: "No hubo desamor, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí