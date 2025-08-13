Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, ya fue detenido tras ser condenado a 19 años por abuso sexual agravado y violencia de género contra la actriz. Se encuentra alojado en la DDI Campana, a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Luego del veredicto, se ordenó la inmediata detención del imputado, por lo que se retiró rápidamente del Tribunal. Por otro lado, Julieta Prandi permaneció en la sala contigua al haber llegado con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega.
Claudio Nitzcamer renunció a la defensa de Contardi una vez confirmada la decisión del Tribunal. Fernando Sicilia es el nuevo representante legal y quién confirmó que pedirá la libertad del condenado.
¡ÚLTIMO MOMENTO! 🚨 La sentencia a Claudio Contardi dictaminó 19 años de prisión y detención inmediata.— telefe (@telefe) August 13, 2025
Mirá #ALaBarbarossa en vivo en https://t.co/2ECurz6Kmn 📺 pic.twitter.com/keqGcD3VAx
Burlando habló con la prensa tras la sentencia y sostuvo que se trató de una "condena adecuada a la situación avalada por el Tribunal". Ante las cámaras, subrayó que por el momento no van a apelar debido a que van a esperar a los fundamentos para así "evaluar los pasos a seguir".
"Nosotros solicitamos una pena de 50 años por la reiteración de los abusos", explicó Burlando respecto a la solicitud en los alegatos de cierre. A su vez, el abogado señaló que se trata de "un caso bisagra" para todas las víctimas de abuso y violencia, además de que este fallo "es un antes y después". Se espera saber si se ingresará la información del empresario al Registro Nacional de Datos Genéticos al haber sido condenado por abuso sexual.
