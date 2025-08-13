La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió aprobar la utilización del “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, propuesto por el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata con competencia electoral en el distrito Buenos Aires.

En ese marco la Junta Electoral Provincial manifiesta que el Juzgado Federal realizó "un óptimo plan de ubicación de mesas receptoras de votos y que, en virtud del fallo de la Cámara Nacional Electoral, presentó en tiempo récord un plan alternativo de ubicación de mesas, el cual se aprueba en esta instancia".

"Dicho trabajo, se destaca, fue posible gracias al esfuerzo de los funcionarios de la Secretaría Electoral del referido Juzgado Federal, quienes diagramaron la distribución de mesas de forma tal que se reflejará de la mejor manera posible la distribución del año 2023", señalaron desde la Junta Electoral.