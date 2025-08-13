VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Un nuevo hecho de inseguridad tuvo ayer a la noche a pocas cuadras del Parque San Martín, cuando al menos dos delincuentes armados, que se movilizaban en una moto Honda roja, irrumpieron en el local y amenazaron a la empleada para llevarse la recaudación del día en el comercio ubicado en la zona de calle 28 y 55 en La Plata.
Según fuentes vecinales que contaron el hecho delictivo, ambos ladrones llevaban casco y uno de ellos portaba una mochila de una aplicación de delivery, lo que habría usado para disimular su accionar. Mientras uno ingresaba y cometía el robo, el otro aguardaba en la moto lista para huir.
Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad internas y externas del comercio, lo que será clave para la investigación que lleva adelante la Comisaría Quinta de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona.
El asalto duró menos de dos minutos y, hasta el momento, no se registran detenidos.
