Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) le dio luz verde a la oferta de aumento salarial presentada ayer por Provincia.

El Congreso de la FEB aprobó hoy la propuesta del Gobierno bonaerense de un aumento del 5% en dos tramos: el primero en agosto y el segundo en octubre.

Además, la oferta contempla una cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre.

De esta manera, el único gremio docente que había rechazado el anterior incremento salarial otorgado por la gestión de Axel Kicillof, y que incluyó un paro, es en este caso el primero que acepta la propuesta formulada durante la reunión virtual de ayer.

Entre los estatales el escenario quedó definido ayer mismo, cuando poco después del encuentro presencial que mantuvieron con las autoridades provinciales tanto UPCN como los gremios de la FEGEPPBA y ATE dieron el sí.

Por otra parte, los judiciales se encuentran a la espera de ser convocados, algo que podría suceder en las próximas horas. De no ser así ya se encontraban evaluando presentar un requerimiento formal para que los citen para reanudar la paritaria del sector.