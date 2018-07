Superliga nueva, problemas viejos

La primera fecha, finalmente, era como había trascendido días atrás. Muchos clubes se quejaron del comienzo de Boca. Racing puso el grito en el cielo. Y no cayó bien el armado en los platenses

La Superliga 2018/19 ya está en acción. Ayer se dio a conocer el fixture y los nuevos organizadores buscaron exponer las mejoras y transparencias en su armado. Por primera vez no hubo sorteo ni 26 dirigentes apuntando a dedo y quejándose. Pero no, otra vez todas las suspicacias y reclamos afloraron a la superficie. El fútbol argentino no puede despegarse de un pasado tormentoso. Veamos.

Las principales críticas recayeron en Boca, que curiosamente no tendrá partidos en el Interior en el primer tramo, justo el que coincide con su participación en la Copa Libertadores. Los otros equipos que participan en la competencia creen que es una verdadera ventaja. Sus salidas serán todas en el otro semestre: Newell’s (Rosario), Belgrano (Córdoba), Unión (Santa Fe), San Martín (Tucumán) y Aldosivi (Mar del Plata). Además, la dirigencia xeneize consiguió que el partido contra Vélez se juegue en la Bombonera para evitar agresiones a Mauro Zárate.

A Racing no le gustó para nada y su presidente Víctor Blanco pegó el grito en el cielo. Claro, le tocará viajar al Interior del país dos veces mientras juega contra River su duelo de octavos de final de la Copa Libertadores. Después del primer duelo (en Avellaneda) y antes del partido final (Núñez), la Academia debe ir a Tucumán y Paraná.

Tampoco cayó bien en Estudiantes este armado. Principalmente porque el pedido de su dirigencia era tener la menor cantidad de partidos posibles como local en este semestre, teniendo en cuenta que no podrá utilizar el estadio Ciudad de La Plata. En su armado, querían evitar jugar con los equipos grandes y la realidad marcó que de agosto a diciembre lo hará contra Boca, Independiente y River. En la segunda parte del año le tocarán Racing y San Lorenzo, pero afuera. En total, el Pincha jugará apenas cinco partidos en La Plata en la Superliga que está por comenzar.

Al mismo tiempo no gustó el primer mes de actividad para este nuevo equipo del Chino Benítez: arrancará el 7/8 con Gremio por la Copa, luego viajará a Mendoza, recibirá a Boca, volverá a subirse a un avión para enfrentar a Belgrano, luego Independiente y entonces la revancha contra Gremio. Lo espera un agosto movido.

En Gimnasia el fixture no gustó. Teniendo en cuenta que peleará los puestos de abajo, de los rivales directos en los Promedios tendrá dos como local en el Bosque (San Marín de San Juan y Tigre) y cinco en condición de visitante (San Martín de Tucumán, Patronato, Belgrano, Atlético Tucumán y Aldosivi), todos en el interior. En los demás equipos el reparto es más parejo y por eso no generó agrado el fixture presentado ayer.

¿BOCA POSTERGA CONTRA EL PINCHA?

Aunque no se produjeron gestiones de manera oficial, se especula que Boca pedirá postergar el partido de la segunda fecha contra Estudiantes por la razón que unos días antes jugará un partido amistoso contra el Barcelona. En el Pincha no saben nada y, por las dudas, no quieren saber nada.