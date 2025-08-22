Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Aunque en los días posteriores a su separación Gimena Accardi y Nico Vázquez se habían mostrado abiertos a una reconciliación más adelante, la cosa no va más: la pareja firmó los papeles de divorcio ayer por la mañana, poniendo fin a casi dos décadas de relación en medio de una infidelidad confirmada y varias más comentándose en los programas de la tarde.
“Ya está todo arreglado, así que a partir de ahora lo que gane Nico Vázquez va al bolsillo de Nico Vázquez y lo que facture Gime va al bolsillo de Gime”, contó Paula Varela. La división de bienes es un trámite que lleva un poco más, y tendrán que llegar a un acuerdo para ver quién se queda con qué, pero Marcela Tauro dijo que “me dicen que él estuvo muy bien, muy generoso, que fue 50 y 50″. “Me dijo que él le va a dar todo lo que corresponda y más también”, confirmó Varela.
Mientras tanto, todavía no se conoce con quién tuvo su relación extramatrimonial Gime, aunque todos siguen señalando hacia un personaje cercano y del mundo del espectáculo.
