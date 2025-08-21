Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

Deportes

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

AUDIO.- Un simpatizante de Independiente, oriundo de La Plata, estuvo presente anoche en el estadio del Rojo y contó cómo vivió la batalla campal desatada en las tribunas entre hinchas locales y de Universidad de Chile.

21 de Agosto de 2025 | 11:21
21 de Agosto de 2025 | 11:21

Escuchar esta nota

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido tras desatarse una verdadera batalla campal en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini.

LEA TAMBIÉN

Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes

El saldo fue alarmante: 19 heridos, dos en estado grave y 111 detenidos, luego de un operativo que involucró a más de 350 simpatizantes demorados. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas.

Juan, un platense simpatizante del Rojo que estuvo presente en el estadio, contó sus sensaciones ante los lamentables hechos que le tocó ver. "Yo tengo muchos años de ir a la cancha y tengo una visión bastante crítica de estas cosas. Es triste lo que pasó, muy triste. Empezó a las 15 minutos con la gente de Chile, que llenaron la bandeja completa con muchos barras, al estilo de los nuestros". 

En esa línea, señaló: "yo estaba en la platea Erico Alta, del lado donde salen los jugadores a la cancha, por lo tanto tuve una visión perfecta de lo que estaba pasando. Empezaron los chilenos, tirando cosas desde arriba hacia el sector de abajo donde estaba la barra de independiente y público en general. Primero tiraban vasos de plástico y objetos menores pero luego sacaron artefactos de los baños para tirar. Todo esto ocurría mientras se jugaba el partido. Por eso, lo que a mí más me llamó la atención fue la inacción, evidentemente dejaron que esto prospere, porque la situación empeoraba a cada minuto.

Apelando a la experiencia que dan tantos años de tribunas, Juan admitió que se dió cuenta rápidamente que la situación se saldría de control por completo. "Yo le dije a mi hija, esto terminal mal. La barra de Independiente estaba tranquila pero como las provocaciones de los chilenos seguían llegó un momento en que dejaron el sector en el que estaban y empezó a hacer justicia por mano propia. Y tampoco nadie hizo nada al respecto. Lo que yo ví fue un 'dejalos que se maten'".

La entrevista completa, en el audio adjunto:

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

