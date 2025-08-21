El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
AUDIO.- Un simpatizante de Independiente, oriundo de La Plata, estuvo presente anoche en el estadio del Rojo y contó cómo vivió la batalla campal desatada en las tribunas entre hinchas locales y de Universidad de Chile.
Escuchar esta nota
El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido tras desatarse una verdadera batalla campal en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini.
LEA TAMBIÉN
Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes
El saldo fue alarmante: 19 heridos, dos en estado grave y 111 detenidos, luego de un operativo que involucró a más de 350 simpatizantes demorados. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas.
Juan, un platense simpatizante del Rojo que estuvo presente en el estadio, contó sus sensaciones ante los lamentables hechos que le tocó ver. "Yo tengo muchos años de ir a la cancha y tengo una visión bastante crítica de estas cosas. Es triste lo que pasó, muy triste. Empezó a las 15 minutos con la gente de Chile, que llenaron la bandeja completa con muchos barras, al estilo de los nuestros".
En esa línea, señaló: "yo estaba en la platea Erico Alta, del lado donde salen los jugadores a la cancha, por lo tanto tuve una visión perfecta de lo que estaba pasando. Empezaron los chilenos, tirando cosas desde arriba hacia el sector de abajo donde estaba la barra de independiente y público en general. Primero tiraban vasos de plástico y objetos menores pero luego sacaron artefactos de los baños para tirar. Todo esto ocurría mientras se jugaba el partido. Por eso, lo que a mí más me llamó la atención fue la inacción, evidentemente dejaron que esto prospere, porque la situación empeoraba a cada minuto.
Apelando a la experiencia que dan tantos años de tribunas, Juan admitió que se dió cuenta rápidamente que la situación se saldría de control por completo. "Yo le dije a mi hija, esto terminal mal. La barra de Independiente estaba tranquila pero como las provocaciones de los chilenos seguían llegó un momento en que dejaron el sector en el que estaban y empezó a hacer justicia por mano propia. Y tampoco nadie hizo nada al respecto. Lo que yo ví fue un 'dejalos que se maten'".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
