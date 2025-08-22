Un herido grave por la pelea menos pensada

García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Según acreditó la Justicia, “el día 16 de agosto de 2025, siendo aproximadamente las 20.30 horas, en el interior del domicilio sito en calle 36 entre 10 y 11 de La Plata, un sujeto de sexo masculino, por circunstancias del momento y con claras intenciones de darle muerte -o al menos representándose dicha posibilidad-, le asestó una puñalada en el abdomen al padre de su novia, Guillermo Esnarriaga, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad, pero provocándole una herida cortopunzante a la altura del abdomen y por las que debió ser sometido a la colocación de un tubo de avenamiento pleural izquierdo (por neumotórax traumático) y laparotomía exploradora”.
Se refirió al accionar de un joven de 19 años, identificado en las actuaciones oficiales como Lautaro Armando Blanco, quien continúa detenido en el marco de las presentes actuaciones.
Al parecer, el motivo del conflicto fue que, cuando la víctima llegó a su casa, encontró a la hija y al novio jugando a la PlayStation y eso generó una discusión, que enseguida se desmadró y terminó de la peor manera.
En la causa interviene el fiscal Juan Mennucci, titular de la UFI Nº 16, con conocimiento del juez garante Pablo Raele.
Por el momento, Blanco no accedió a ningún beneficio morigeratorio de su situación de detención.
