El crimen de un docente avanza hacia el juicio oral

Los tribunales del fuero penal de La Plata fueron escenario de una audiencia clave por el homicidio del docente Sergio D’Alessandro en Los Hornos, en la que las partes expusieron los elementos de prueba que piensan utilizar. El juicio, que tiene como único imputado a un joven, hasta el momento no cuenta con fecha definida y se desarrollará a través del sistema de jurados populares.

D’Alessandro, de 55 años, fue atacado por dos motochorros en diciembre de 2023, en la esquina de 63 y 145.

En base a lo que reconstruyeron los investigadores, el profesor aceleró al sentir que lo seguían y uno de los delincuentes disparó, alcanzándolo en la espalda. El impacto dejó severas secuelas motoras y el docente falleció en septiembre de 2024, tras luchar nueve meses en hospitales de la región.

El único imputado en esta causa es Franco Mazza, de 18 años.