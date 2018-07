Garro encabezó un timbreo por distintos puntos de la Ciudad

El intendente de La Plata, Julio Garro, junto a los funcionarios, referentes e integrantes de Cambiemos lideró un recorrido en distintos puntos de la ciudad como parte de un timbreo local. "Los vecinos nos piden que no aflojemos y les aseguro que no vamos a aflojar, confiamos en el camino que estamos haciendo juntos", dijo.

Este sábado por la mañana se desarrolló un nuevo timbreo, con la participación de secretarios y delegados comunales, junto a concejales y legisladores de Cambiemos.

En ese marco, con el objetivo de conversar con los vecinos y escucharlos, el intendente platense recorrió la localidad de Melchor Romero junto a los secretarios Luis Barbier (Obras Públicas) y Nelson Marino (Gobierno), y el concejal de Cambiemos, Darío Musto.

Al respecto, Garro expresó que "la frase que más me repiten los vecinos cada vez que tocamos un timbre de una casa o entramos a un local es que no aflojemos. Les aseguro que no vamos a aflojar, confiamos en el camino que estamos haciendo juntos".

"Todos los días escuchamos a los vecinos. Hoy salimos a conversar con muchos platenses que confían en el trabajo que estamos haciendo y tratamos los temas que nos interesan a todos", resaltó el jefe comunal.

En ese contexto, aprovechó la recorrida para supervisar la obra de la nueva avenida 173 que conecta la Avenida 44 con 520, uno de los principales caminos que conectan la zona.

De la actividad también participaron los funcionarios y delegados municipales, junto a concejales y legisladores, quienes recorrieron diversas zonas del Partido de La Plata, para dialogar con los vecinos.