Pese a que casi todos tienen internet a la mano, los cibers platenses siguen resistiendo

Ya no es el boom de la década pasada, pero en base a la oferta de nuevos servicios se fueron reconvirtiendo en “multirrubros digitales” que aportan sus soluciones en la Ciudad

Analía Urquiza (37) es abogada y vive en Villa Elisa. Allí también tiene su estudio y, obvio, su computadora. Pero está en el centro de La Plata y tiene que enviar en forma urgente una demanda. En su mano tiene su infaltable smartphone y un pen drive con un adelanto de su trabajo. ¿Qué hacer? A su estudio no llega y con el teléfono mucho no puede hacer. ¿La solución? Un cíber, se contesta.

¿Pero existen en pleno 2018, revolución tecnológica mediante donde todos de una u otra manera están conectados a diario? La respuesta es sí. Y en nuestra ciudad aún resisten.

“No somos muchos, pero tuvimos que ir ”reaggiornándonos” y todavía existimos”, cuenta Julián De Leo (37) desde su local de 48 y 6 que todos los días, de lunes a viernes y de 7 a 20, recibe a muchos platenses que buscan conectarse a internet por múltiples motivos.

“No es lo mismo de antes -apunta Julián- nosotros hace 15 años que estamos acá y si bien siempre hicimos lo mismo, el contexto cambió. Cuando explotó el boom de los cibers, había un par en cada barrio, no todos tenían internet en sus casas y la red móvil en los teléfonos ni siquiera existía. Hoy todo el mundo tiene eso, pero igualmente la gente necesita un servicio, y nosotros nos agarramos de eso para sobrevivir”.

Entre esos servicios, está el que buscaba Analía para enviar su demanda. O el que requería Cintia De Almeida (22), estudiante de derecho, que necesitaba enviar un documento de estudio de varias carillas a su profesor.

Pero hay mucho más. Impresoras de alto rendimiento; grabadoras de DVD; impresiones y reducciones a color; scaneos, fotocopias y, entre mails y envíos, un cafecito o una gaseosa.

“Todo aquello que se pueda hacer por internet, puede hacerse acá”, es el slogan que ofrece Julián. Pero no es solo mandar un mail o navegar, como se hacía antes. La gente está en el Centro y necesita hacer trámites on line, y nosotros le brindamos la posibilidad de hacerlo en un espacio de comodidad. Pero también hay mucha gente que no está familiarizada con el manejo tecnológico, y nosotros mismos podemos hacer ese trámite que le pidieron en el Banco, en la municipalidad o en Rentas. La idea es ofrecer la solución al problema que el cliente trajo. Y que todos se vayan con ella”.

Así, entre los servicios que los platenses buscan en los cibers hay trámites de todo tipo, desde completar formularios para el automotor hasta transferencias bancarias.

En cuanto a precios, los 10 minutos de internet se cobran a 15 pesos, y las impresiones de acuerdo a la cantidad de hojas, que puede ir variando de $ 5 a $ 1,50 cada una, mientras que las cabinas telefónicas, que también las hay, de acuerdo a distancia y duración de cada llamada.

De esta manera, lo que hace años eran cabinas y computadoras en ambientes casi siempre cerrados, en la actualidad mutó a oficinas montadas “a la vuelta de la esquina”, en las que se puede encontrar la comodidad del escritorio, máquinas a disposición y un tranquilo ámbito de trabajo.

“En los cibers de hoy no se grita ni se fuma -afirma Julián- y en nuestro caso es un lugar de trabajo al que acuden tanto profesionales como estudiantes”.

Empujados por el cambio de los tiempos, los cibers de la Ciudad debieron ir transformándose y convertirse en verdaderos “multirrubros digitales” en los que se graban CDs, se hace diseño gráfico, presentaciones, hojas de cálculo y trámites a los que se les buscan soluciones.

LOS JUEGOS DE AYER Y DE HOY

Una década atrás, o incluso más, en pleno furor de los cibers, la pasión de los chicos era jugar. Y a tal punto llegaba, que se sacaba número solo para poder sentarse frente a la máquina. Hoy, aquellos juegos todos los pueden jugar desde su casa. Sin embargo, los de hoy son otra cosa y se siguen jugando en los cibers.

“Nosotros nos dedicamos solo a juegos -cuenta Mauricio, encargado de un local en plaza Italia- y no solo vienen chicos. Nosotros tenemos clientes de 40 y 50 años que vienen a jugar sus juegos favoritos. Ahora se está jugando mucho Fortnite, Counter Strike y, en menor medida, los FIFA. Y se juega a un nivel de excelencia, diría que casi profesional”.

La pregunta es por qué no hacerlo desde la casa, en tiempos en que las conexiones a internet existen en casi todos los hogares.

“No es solo internet -responde Mauricio- para esto lo importante son los equipos, que son muy caros y no todos pueden tener en sus casas. Componentes de placa y video, monitores especiales, etc. Hay momentos en que todas las máquinas están ocupadas y con todos muy concentrados. Al que está jugando ni se te ocurra hablarle en ese momento”.

Allí también es furor lo que se conoce como “esports”, competiciones mundiales de videojuegos en las que hay campeonatos como el “League of Legends World Championship” (torneo mundial del videojuego League of Legends) que tienen una convocatoria notable, hasta con comentaristas y patrocinadores propios.

Para estos casos, en el cíber se encuentra lo que no siempre está en casa, computadoras muy avanzadas que hay que renovar constantemente y de precios elevados, como que una estación completa, con computadora, monitor para juegos de 144hz, teclado y mouse especial y una butaca también especial, no baja de los 80.000 pesos.

