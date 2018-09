Picantísima: “Si yo soy una bolsa de papas, Pampita es una bolsa de cuernos”

| Publicado en Edición Impresa

El “Bailando” está que arde. Pampita, que cada vez que vuelve al jurado revoluciona el avispero, no tuvo mejor idea que decirle a la explosiva Lourdes Sánchez, que en un truco del acquadance había caído como una “bolsa de papas”. ¡Para qué! La bailarina, que está un poco agrandadita en esta edición, con el peso de ser la mujer de una de las manos derecha de Marcelo Tinelli (El Chato Prada), y con un micrófono a disposición por ser una de las “angelitas” de El Trece, está que trina y ayer se despachó de lo lindo contra la modelo, a quien le dijo, sin medias tintas, que era “una bolsa de cuernos”.

Esto se veía venir. Tras la devolución del jurado, la cara de Lourdes lo dijo todo y no hizo más que llegar a su camarín que agarró el teléfono y empezó a tuitear. “Prefiero ser una bolsa de papas y no una soberbia”, le tiró con munición gruesa a la ex conductora de Telefé que no acusó recibo.

Pero Lourdes no se quedó en el molde porque ayer, en el marco de “Los Ángeles de la Mañana”, en donde es panelista, volvió a cargar contra su jurado ocasional. “Pampita no tuvo buen gusto. Me pareció súper ordinario que me diga lo de la bolsa de papas, hay otros términos. Primero, fue ofensivo porque después de mi embarazo no quedé contenta con mi cuerpo. Entonces, al decirme eso enseguida pensé que era gorda, que estaba pesada y que le pesaba a Diego. En ese momento se me vino todo eso a la cabeza. Creo que el modo no estuvo bien porque a Pampita no se le puede decir nada. Cree que tiene la verdad de todo, se cree Paloma Herrera hablando ”, tiró.

Parecía que eso había sido todo pero, para Lourdes, fue un tentempié. El plato fuerte llegó después y fue explosivo: “En el momento no le dije bolsa de cuernos porque me parece ofensivo. No le dije nada. Lo único que le dije era si quería venir a mostrar el truco”.