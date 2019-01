Bomba de Tevez: “Si Guillermo seguía, yo me iba”

El "Apache" reconoció sus diferencias con el ex DT de Boca y disparó con munición gruesa

Carlos Tevez reconoció sus diferencias con el ex director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, al asegurar que hubiera dejado el club si el entrenador hubiese continuado después de la final de Copa Libertadores perdida ante River.

El "Apache" admitió que su relación con el Mellizo "no daba para más" y que durante la convivencia diaria "hubo muchas faltas de respeto" que dejó pasar porque "la prioridad era Boca". En diálogo con el programa "No todo pasa", de TyC Sports, anoche Tevez relacionó el deterioro del vínculo con Barros Schelotto a su paso por el fútbol chino en 2017.

"Creo que todo tuvo que ver con eso, no sé si lo pudo tolerar o no. La relación no daba para más, por eso si Guillermo seguía, no me veía otro año más en Boca", explicó el ídolo "xeneize", que el próximo 5 de febrero cumplirá 35 años. "Percibía que me iba a terminar sacando del equipo, pero uno sabe que clase de jugador es, lo que ha ganado en su carrera, estoy en el club que quiero y me comí cosas que en otro lado no me hubiera comido", continuó el futbolista bonaerense, que participó en dos Copas del Mundo (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010).

"Tuvimos alegrías y tristezas, pero ya está, la relación no daba para más, y eso lo veian todos. Hay señales cuando no te quieren, sentía que hiciera lo que hiciera no me iba a tener en cuenta, eso uno lo presiente en el día a día", dijo el atacante nacido en Ciudadela. "Nunca tuvimos una buena relación, si Angelici no insistía no volvía a Boca, pero todos mis compañeros me apoyaron, brindaron lo mejor para el grupo", resaltó.

También entendió que la llegada de Mauro Zárate, a mediados del año pasado, fue para quitarle espacio en el equipo. "Sabía que era para relegarme, pero con Mauro siempre estuvo todo bien, es un jugador de jerarquía que eleva el nivel de la competencia", destacó. Y se refirió a su actual entrenador, Gustavo Alfaro, y remarcó que el ex DT de Huracán le "devolvió la alegría de seguir jugando al fútbol. Me reconforta cómo habló el día de su presentación. Sus palabras son como un mimo, lo hace porque quiere que vuelva a ser el de antes", puntualizó.

"Sigo trabajando para llegar al mejor nivel, hace mucho que no juego los 90 minutos, los últimos seis meses no jugué casi nunca, es muy distinto ser titular", dijo. "Ayer (por el domingo) no me jodió salir (ante Newell's), uno quiere jugar siempre pero hay muy buenos relevos en todos los puestos; la transición te hace ser parte de un ataque que ya estaba consolidado, ellos dos (por Zárate y Darío Benedetto) tienen un poco más de protagonismo y encajar allí es lo que me hace hoy querer estar en un nivel más alto".

El actual capitán de Boca adelantó que "seguramente este año será el último" de su carrera profesional, por lo que se propuso "disfrutar" del club de sus amores. "Todavía no tengo pensado que voy a hacer, pero no creo que continúe jugando mas allá de este año", cerró Tevez, que hoy atraviesa su tercer ciclo en el la institución de La Ribera.