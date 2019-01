Lo peor del amor: gravísima denuncia contra “el otro” Rodrigo

La ex del cordobés que le dio vida al Potro en la película lo acusó de haberla insultado, pegado, amenazado y de explotarla sexualmente

| Publicado en Edición Impresa

Rodrigo Romero era un simple obrero de Córdoba, pero que el año pasado saltó rápido a la popularidad por interpretar a Rodrigo Bueno en la peli “El Potro, lo mejor del amor”. Después, en su pico de fama, fue novio por un rato de Jimena Barón. Ahora que eso se diluyó, su imagen quedó muy manchada: fue denunciado por su ex mujer por violencia de género.

Ella es Macarena Vega, madre de dos de los tres hijos que tuvo el cordobés. La mujer fue al programa “Los ángeles de la mañana”, en donde dio detalles de lo que sufrió durante los seis años que fueron pareja.

Al parecer, el último episodio generó que ella se presentara a realizar la denuncia. Primero fue De Brito el que contó el panorama general: “Ella habla de golpes, amenazas de muerte y un episodio muy violento en las últimas horas. La denuncia fue en el Ministerio Público Fiscal, en Córdoba, y la perimetral que le pidió a la Justicia para que no se acerque”.

En los 6 años que estuvieron juntos, de esa relación nacieron dos hijos, Ryan y Romeo, que tienen cinco y un año. Romero y Vega se separaron hace un año -cuando él conoció a Jimena Barón-.

El último episodio fue el definitorio. Macarena contó mediante audios de WhatsApp lo que le tocó sufrir: “Él fue con la madre a entregarme a mi hijo, porque recién habían llegado de viaje y me quería subir al auto. Le dije que no porque tenía miedo, me la veía venir. Me iba a pegar”, relató.

“Antes de que pasara eso, como yo no estaba en mi casa, me llamó por teléfono y me empezó a gritar. Me trató de todo, me insultó de todas las formas porque no estaba en mi casa. Se enojó. Yo estaba con unos amigos y no me iba a ir a mi casa, porque de la forma en la que me había hablado, sabía que estaba enojado. Esto pasó anoche, ahora tengo que ir al médico de la policía así me revisan. Lo denuncié. La madre de él estaba presente y ella vio que me estaba ahorcando y se prendió un pucho, mirándome, y decía que me lo merecía porque ‘soy una negra sucia’. Y él me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar”, agregó Vega.

Ayer, ella viajó a Buenos Aires y dio más detalles de su pesadilla. “Tuvimos muchas peleas, llegó a romperme la nariz. En la última discusión fuerte me estuvo pegando tres días seguidos… Me estuvo pegando viernes, sábado y domingo”, dijo sobre la que fue la primera separación.

Además, desmintió la presunta tarea del ahora actor: “Yo trabajo de noche, soy prostituta, él nunca trabajó. Nunca fue albañil, yo lo mantenía a él. Una noche estaba trabajando, discutimos por teléfono, me fue a buscar en auto y me llevó al costado de una ruta, donde me ató a un árbol y me dejó ahí. EMe pude desatar del árbol sola, y salí caminando, cuando vi que pegó la vuelta. Entonces, me llevó en el auto, me llevó al patio y me amenazó con un arma. Me disparó, pero no salió la bala”, detalló.

“Yo llegaba de trabajar en la zona roja del Barrio Alberdi y le tenía que dar toda la plata a él. Empecé a trabajar de prostituta cuando arranqué mi relación con Rodrigo, él me lo propuso”, subrayó.

En el medio de las declaraciones de Macarena en el programa de De Brito, la que salió al aire fue Jimena Barón, quien tuvo un breve romance con Romero tras la salida de la película.

“Nada sé yo de ningún episodio de violencia. No voy a hablar, es una relación ajena. Es de ellos. Pero estoy, de verdad, en shock”, aseguró la actriz y cantante. Vega la quiso desmentir: “Él me dijo que ella sabía todo”. “Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Es una barbaridad lo que cuenta. Mi relación con él fue totalmente norma. Todo esto es un espanto. Que arreglen su historia como pareja, yo no tengo una m... que ver. Y de haber sabido lo hubiese mandado a la m... por hijo de p... Lo ayudé mucho con los hijos y a no pelearse con sus ex”, dijo Barón y cerró:

“Entiendo el enojo de ella. Si esto es verdad, que lo denuncie y que lo haga m..., pero yo no tengo nada que ver”.