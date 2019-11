La causa contra Scioli se quedó sin juez: apartaron por “parcialidad” a Garmendia

La causa penal iniciada contra el ex gobernador Daniel Scioli y otros ex funcionarios de su administración por lavado de dinero y desvío de fondos, entre otros delitos, se quedó sin juez. En un fallo firmado ayer, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia hizo lugar a una recusación presentada por las defensas de los procesados contra la jueza Marcela Garmendia por imparcialidad.

Apartir de esa resolución, Marcela Garmendia fue apartada y la Cámara deberá elegir un nuevo juez para la causa, que está a la espera del juicio oral luego de que el fiscal penal Alvaro Garganta diera por cerrada la etapa de instrucción.

La resolución de Casación fue firmada por los jueces MarioKohan yCarlos Natiello y tiene un fuerte impacto en la investigación iniciada en 2016 a partir de una denuncia de Elisa Carrió.

Al ex gobernador, a su ex Jefe de Gabinete Alberto Pérez y a varios ex ministros y ex funcionarios se los investigó por lavado de activos, desvío de fondos, adjudicación irregular de obras y negociaciones incompatibles con la función pública. El ex ministro Alejandro Collia, el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia y el ex presidente de ABSA Guillermo Scarcella, son algunos de los 48 rocesados.

La causa central se desdobla en varias investigaciones puntuales, que van desde la supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública, millonarios contratos irregulares en ABSA, facturas truchas emitidas desde la Jefatura de Gabinete y con el programa “Soluciones Ya” y una larga serie de maniobras de fraude con internaciones domiciliarias y medicación oncológica.

La investigación que llevó adelante el fiscal Garganta se cerró en septiembre de 2018. Desde entonces, se espera el juicio oral en medio de distintos recursos presentados por las defensas de los procesados.

En este caso, el ex Jefe de Gabinete Alberto Péresz, Scarcella, Walter Carbone y Ricardo Miller habían pedido la recusación de Garmendia, a quien acusaron de “carencia de objetividad”, “clara falta de imparcialidad” y una “no autorizada pretendida injerencia en potestades que son excluyentes del Ministerio Público Fiscal para motivarlo a modificar su inter imputativo”.

Todos esos elementos, dicen los abogados defensores de los procesados “analizados en su conjunto, dan suficiente plafón para que la misma sea apartada de seguir conociendo en la presente causa”.

Entre otros cuestionamientos a Garmendia, los defensores apuntaron contra “una actuación con sesgos ilegales y que linda la clandestinidad” al haber recibido pedidos de ciudadanos para ser “amicus curiae” en la causa.

A todos esos planteos hizo lugar el Tribunal de Casación en un fallo que también implicó un revés para el fiscal Garganta, quien cuando elevó la causa en septiembre del año pasado hizo un desdoblamiento, de forma tal de reservarse la posibilidad de seguir ampliando la instrucción.

Ese planteo de Garganta había sido rechazado por los abogados defensores de Daniel Scioli, Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Ayer, los jueves Kohan y Natiello hicieron lugar a ese recurso y anularon la resolución del fiscal Garganta.