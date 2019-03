| Publicado en Edición Impresa

No dan respiro los reclamos vecinales por las pérdidas de agua. Ahora pusieron el grito en el cielo por una filtración en la cuadra de calle 39 entre 16 y 17 que los afecta desde el 18 de enero. “Hubo rotura de un caño grande. Desde Absa dijeron que iban a venir pero eso no ocurrió”, detallaron. No es la primera vez que EL DIA da cuenta de este reclamo, que sigue sin solución.