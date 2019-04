Pabló Pérez sorprendió a todos y generó malestar en Boca por sus dichos

| Publicado en Edición Impresa

El ex volante de Boca, Pablo Pérez, asistió en la noche de sábado al programa televisivo “Podemos Hablar”, y tuvo un momento de plena sinceridad que molestó a todo el pueblo Xeneize tras lo que fue la accidentada final de la pasada Copa Libertadores que se terminó definiendo en Madrid para el conjunto Millonario.

Al surgido en Newell´s se le consultó si hubiera preferido jugar el Mundial de Rusia con la Selección Argentina o ganarle a River la mencionada Superfinal continental, algo a lo que el volante, con total sinceridad, contestó: “Uh, me mataste... de las dos estuve cerca. Hubiera querido ir al Mundial porque la camiseta de la Selección no se negocia con nada. Creo que defender el país es lo más lindo que hay, y más jugando al fútbol como nos gusta a nosotros”, señaló sorprendiendo a todos. Inmediatamente, el afamado Mundo Boca se hizo eco de las declaraciones de quien supo ser su capitán en el paso de Guillermo Barros Schelotto por la institución, y las críticas no tardaron en aparecer para alguien que prefirió la sinceridad absoluta a la demagogia corriente en el plano del fútbol.

De esta manera, miles de hinchas Xeneizes tomaron las declaraciones del rosarino como una falta de respeto y una muestra contundente de lo que fue su paso por la azul y oro.

Con comentarios como: “A este tipo Guillermo le dio la capitanía. No todo lo que pasó fue casualidad”, los dichos del ahora jugador de Independiente rebotaron por las redes sociales hasta transformarse rápidamente en tendencia nacional.

Sin embargo, el análisis y la memoria de Pérez en cuanto lo sucedido en aquella final, no concluyeron allí.

Ya con el correr del programa, quien también supo tener un paso por el Málaga de España, recordó los incidentes que imposibilitaron que el partido de vuelta se desarrollara con normalidad en el Monumental Millonario.

“Estábamos camino a la cancha de River, todos contentos y cantando canciones de Boca. De un segundo al otro, nos encontramos en un momento muy difícil que no tiene nada que ver con el fútbol”, reflexionó en cuanto al ataque al micro que trasladaba a la delegación Xeneize. “No puedo justificar la maldad que tiene una persona, sea del cuadro que sea”, amplió; y consideró que si bien “fue con la camiseta de River, podría haber sido de cualquier otro equipo”.

Por último, el rosarino de 33 años se refirió a su paso por Boca y a lo que terminó siendo su salida hacia Independiente. “Viví muchas cosas lindas y muchas cosas malas. Fueron cuatro años muy agitados pero muy lindos. Un club apasionado en el cual tengo muchos amigos. Lo disfruté al máximo y cuando me fui dejé una parte de mi carrera y de mi vida muy importantes”, expresó.

Al respecto de su salida del club, agregó: “No sé por qué me fui. Me tocó irme y es mejor dejarlo ahí”, finalizó.