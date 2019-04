Denuncias cruzadas en una familia por un ataque

| Publicado en Edición Impresa

Una denuncia por abuso sexual intrafamiliar contra una nena de 9 años, en la localidad de Los Hornos, generó la reacción de la abuela materna de la menor, quien rechazó los cargos contra el acusado y contraatacó señalando que la menor “solo sufrió un intento de abuso y fue mientras estaba con los abuelos paternos, cuando un pariente de ellos, de 14 años, intentó manosearla” en inmediaciones de la vivienda de esa familia, situada en Altos de San Lorenzo.

La mujer, que habló ayer con este diario, reaccionó ante el testimonio público de Eduardo, abuelo paterno, quien denunció que otro pariente de la niña habría abusado sexualmente de ella en reiteradas ocasiones, entre 2017 y 2018 en la casa materna, una situación que generó un fuerte revuelo en el barrio.

Según ese testimonio, la madre de la niña la dejó a su cuidado cuando inició estudios en la escuela de policía Juan Vucetich. “Mi hijo, que era su pareja y el padre de la nena, está preso y no nos vemos mucho”, le dijo Eduardo a este diario. Por eso, cuando la mujer se presentó el 20 de febrero, sospechó que algo no andaba bien.

Más tarde, según dijo el abuelo, la nena le contaría las vejaciones a las que la habría sometida, desde hace un tiempo, un tío de 17 años. Entonces, decidió denunciar el hecho en la Dirección de Investigaciones de La Plata.

Según indicó Eduardo, el estudio médico de rigor indicó que la situación era grave. Incluso, indicó que la madre, con quien reconoció no tener buen trato amplió la denuncia con otra información. Según Eduardo, “ella y su madre sabían lo que pasaba hace mucho, pero nunca hicieron nada. La confronté y primero me dijo que no era ‘nada raro’, hasta que vio los estudios médicos”. Después de esa presentación, la víctima quedó a cuidado del abuelo paterno.

Irma, abuela de la nena, dio su versión: “La pericia dice que la nena no fue abusada”.

La mujer cargó contra su ex consuegro indicando que “está degradando a una nena de 9 años por una cuestión de inquina o venganza conmigo”. Según la mujer, todo empezó con una denuncia previa, también por abuso, que involucró a un hijo del hombre. La víctima habría sido una hijastra suya.

La denuncia contra el tío de la nena derivó en un clima de tensión sobre la vivienda de Los Hornos. “Detuvieron a uno de los hermanos del papá de la nena que me quiso atacar”, indicó Irma. Su ex consuegro aseguró que su familia “no participó” del ataque. La mujer, redobló la apuesta, indicando que recibe amenazas desde una cárcel, con llamados “que salen desde un teléfono celular”.