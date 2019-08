El insólito video que grabaron dos mujeres de 60 años al perderse en la selva tucumana

Con humor contaron que pasaron dos noches a la interperie mientras esperaban ser rescatadas. Afortunadamente, fueron encontradas ilesas

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observa a dos jubiladas pedir ayuda mientras están perdidas en la selva tucumana. Al no tener señal, no lograron enviarlo hasta que finalmente fueron encontradas.

Todo comenzó cuando Mónica Cristina y Claudia María López, de 62 y 67 años, oriundas de Capital Federal, alquilaron un auto para visitar el monte San Javier. Aunque lograron llegar a ese lugar, luego, al querer volver, se dieron cuenta que no encontraban el camino correcto.

Ese primer día, luego de fracasar en pedir ayuda, decidieron dormir y esperar al día siguiente. Mientras tanto, consumieron agua que tenían en un termo y bizcochitos.

“Les vamos a contar una historia, son las 8.20 de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque, en la selva tucumana, colgadas de dos árboles. Sí señor. Íbamos a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Todo lo más bien, llegamos nos sacamos la foto y cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos. Agarramos una curva que no correspondía y nos fuimos a la reverenda c... de la lora", comienza el relato de las mujeres.

Y sigue: "Acá estamos, esperando que alguien nos rescate porque no tenemos la más put.... idea de cómo mier...salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados: las rodillas y los codos. Dormimos para el ort.... Asi que chicos, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar porque queremos volver, estamos cagadas de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos, pero ya está, no es para repetir. Los amamos a todos ".

Finalmente, luego de un importante operativo de rescate, que comenzó luego de que sus familiares viajen a Tucumán y radiquen una denuncia al no tener más noticias de ellas, las mujeres fueron rescatadas.

En ese marco, una de ellas dijo: "Cuando escuchamos las voces nos largamos a llorar de la desesperación.