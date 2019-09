La mitad de los diputados ahorra en dólares y la devaluación los favorece

Así surge de las declaraciones juradas que presentaron esta semana. Hay legisladores que afirmaron tener patrimonios muy bajos y otros que consignaron no tener ingresos. Ocho de ellos no cumplieron con el trámite

| Publicado en Edición Impresa

José Maldonado

jmaldonado@eldia.com

Al menos la mitad de los diputados bonaerenses tiene ahorros en dólares, por lo que en 2018 tuvieron un fuerte incremento de su patrimonio en pesos al ritmo de una devaluación, que acumuló más de un 50 por ciento el año pasado. Así se desprende de las declaraciones juradas que los legisladores presentaron en los últimos días, aunque ocho de ellos no cumplieron el trámite.

De los 92 integrantes de la Cámara baja, 46 declararon tener ahorros en dólares, que junto con las propiedades inmobiliarias y los campos son la principal fuente de la riqueza patrimonial de los legisladores. 19 de esos diputados declararon tener más de un millón de pesos en dólares. Uno de ellos, que además es el diputado más rico, declaró tener casi 16 millones de pesos en ahorros en moneda norteamericana.

La presentación del informe de bienes e ingresos es una obligación que se autoimpusieron los legisladores bonaerenses en 2016, a través de una ley sancionada en sintonía con lo que había resuelto María Eugenia Vidal para los funcionarios de gobierno y la Policía. En 2018, lo hicieron por primera vez, declarando los bienes de 2017. Ahora lo hicieron por segunda vez con lo correspondiente para el año pasado.

En total, el patrimonio de los 92 diputados suma unos 445 millones de pesos. Eso significa un crecimiento total del 34 por ciento de los bienes e ingresos de los legisladores con respecto a lo que surgió de las declaraciones juradas de 2018, cuando la fortuna total ascendió a 330 millones de pesos.

Pero no es la suma de la riqueza total de los diputados. Ocho de ellos no completaron con el trámite de presentación de las declaraciones juradas de 2018, que por ley debían cumplir antes del 31 de agosto pasado. Se trata de Jorge Mancini, Martín Domínguez Yelpo de Cambiemos; los peronistas Ricardo Lissalde, Patricia Cubría, Carlos Urquiaga, Fabiana Bertino y Juan Carlos Haljan, además de Guillermo Kane, del monobloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Esta situación generó ruido en la Cámara baja, porque muchos de esos legisladores aseguran haber cargados sus declaraciones juradas a la web habilitada. Pero en la Dirección de Personal, que se ocupa de procesar esos datos, dicen que los trámites no fueron completados, porque muchos de los diputados no pasaron a poner su firma. “No completado o no presentado es lo mismo. Venció el plazo y las declaraciones juradas no están”, fue la postura de la Cámara.

Como el año pasado, el diputado del bloque massista Javier Faroni es el más rico de toda la Cámara. Declaró haber tenido ingresos y bienes en 2018 por 56,6 millones de pesos. Faroni es un exitoso productor teatral que llegó a la Legislatura en 2015 con una larga trayectoria en Mar del Plata, su ciudad, Buenos Aires y Europa. Es, también, el de los bienes más fastuosos de los declarados por los legisladores bonaerenses: un departamento en Nueva York y embarcaciones, por ejemplo.

La segunda en la lista de los diputados con más patrimonio en 2018 resultó María Elena Torresi, con unos 22 millones de pesos. Entre los más “austeros”, están Fabio Britos, que dijo haber tenidos bienes, ingresos y ahorros el año pasado por 100 mil pesos, seguido por la radical Anahí Bilbao (265 mil pesos) y la kirchnerista Fernanda Díaz (415 mil pesos).

Pero hay casos con características que llaman la atención. Varios legisladores, por ejemplo, declararon haber tenido cero ingresos como diputados el año pasado. Una de ellas es Mariana Larroque, hermana del diputado nacional y referente de La Cámora Andrés Larroque. Diego Rovella, en tanto, no especificó ninguna fuente de ingreso en 2018.

Si se mira la composición de las riquezas de los diputados bonaerenses, destaca que la principal fuente son las propiedades inmobiliarias y rurales. En este último caso, el massista Javier Mignaquy es uno de los ejemplos más claros: declaró ser propietario (en algunos casos parcial) de nueve campos con una valuación total de que supera los 5,3 millones de pesos.

El dato que con más justeza explica el incremento patrimonial medido en pesos de los diputados bonaerenses es el alto porcentaje que tiene ahorros en dólares, beneficiados por la devaluación de más del 50 por ciento del peso del año pasado. De los 92, 46 tienen ahorros en moneda norteamericana. Algunos de ellos, como el massista Juan Andreotti, detalló este crecimiento en su declaración jurada, donde dijo haber tenido un ingreso de 3 millones de pesos por “diferencia cambiaria”.